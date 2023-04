'Za sada se pokazuje kako Trumpu cijela priča ide u prilog, ali postoji i jedna opasnost'

Donald Trump kojeg se optužuje da je 2016. godine isplatio 130 tisuća dolara pornozvijezdi Stormy Daniels kako bi šutjela o njihovu odnosu uoči izbora za predsjednika Amerika sigurno će suđenje protiv sebe htjeti kapitalizirati. Dobio je ogroman prostor i pozornicu koja je sada potpuno podatna za njegov narativ o zavjeri demokratskog, progresivnog establišmenta, korumpiranoj eliti koja demonizira političke protivnike. Smatra to profesorica s Fakulteta političkih znanosti Marijana Grbeša koja je uvjerena da Trumpu, u ovom trenutku, rastu šanse da ponovno postane kandidat Republikanaca za predsjednika Amerike dok su mu šanse da ponovno dođe i do mandata, procjenjuje, iste kao što su bile i do sada.

Video: Neugodna situacija za Trumpa: Trenutak prije suđenja sudski službenici skoro mu zatvorili vrata pred nosom

- Za sada se pokazuje kako mu cijela priča ide u prilog. Ali za sada. Skočio mu je dosta rejting i u proteklih se mjesec dana dosta odvojio od drugog republikanskog kandidata Rona De Santisa koji je na 30 posto potpore među Republikancima dok je Trump na više od 50 posto. S druge strane treba gledati ukupne brojke i naglasiti da 60-ak posto Amerikanaca podržava optužnicu protiv Trumpa. Podržavaju ju svi Demokrati, manjina Republikanaca, ali i velik postotak neodlučnih ili nezavisnih što je također zanimljiv podatak - kaže Grbeša.

Ni malo ne sumnja da će cijelu situaciju Trump pokušati preokrenuti u svoju korist. A jasno je i kakvom retorikom koja, čini se, pada na plodno tlo.

- Trump je jučer poslao pismo svojim simpatizerima u kojem kaže da Amerika postala marksistička zemlja trećeg svijeta u kojoj se zatvara političku oporbu, a velika većina Republikanaca prihvatila je isti narativ kako je riječ o lovu na vještice, demonizaciji - kaže Grbeša. U prilog Trumpovoj tezi ide i činjenica da je sudac koji mu sudi Demokrat obzirom da je prema američkom sustavu tužitelj izborna funkcija pa lako može progurati tezu da je cijeli slučaj ispolitiziran. U to uostalom vjeruje i preko 70 posto Amerikanaca. A takvoj atmosferi sigurno je pridonijela i činjenica što u ovom trenutku, kada se pogleda sve što je protiv Trumpa izašlo van, to sve skupa "dosta tanko' - kaže Grbeša. Naravno, stvari se, dodaje, mogu promijeniti.

- Dosadašnja istraživanja pokazuju da se jedan dio Republikanaca, bude li Trump osuđen, spreman od njega odmaknuti. Tako da je još uvijek veliko pitanje kako će sve skupa na kraju završiti. Ono što je sigurno je da će Trump iskoristiti ovu situaciju da mobilizira Republikance, pogotovo najradikalniji dio. Prikazati će se kao žrtva političkog progona i prikazati će to sve kroz perspektivu ovog kulturnog rata, rata protiv korumpiranje, progresivne elite - kaže Grbeša koji kao poseban problem ističe činjenicu što je Amerika ušla u prostor u kojemu više uopće nije bitno što je Trump napravio, to im nije tema. Cijela situacija jako je i opasna, kaže, jer Amerika je jako polarizirana zemlja, a od 2016. godine naovamo dodatno se polarizirala u smislu međusobne percepcije Demokrata i Republikanaca koji jedni na druge gledaju kao na neprijatelje i kao prijetnju svom načinu života.

- Imaju užasno stereotipnu i jako negativnu percepciju jedni o drugima i to se sada baš radikalizira - kaže Grbeša i dodaje kako u tom kontekstu treba gledati i na politike koje se sada zazivaju, pogotovo one konzervativne ,a kojima se situacija dodatno želi dovesti u ekstrem. Za primjer uzima propis po kojemu se više ne mora imati dozvola za nošenje oružja u javnosti donesen prije neki dan u Tennesseeju, ali i kao odgovor na sve što se događa danas izabranu novu predstavnicu u Vrhovni sudu Wisconsinu ili pak danas izabranog gradonačelnika progresivca u Chicagu.

Video: Donald Trump formalno uhićen