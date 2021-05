Za okončanje afere Core Media čeka se odluka Vrhovnog suda

Kada je već pomalo davne 2013. bila podignuta optužnica u aferi Core Media, premijer je bio Zoran Milanović, a predsjednik države Ivo Josipović. Od tada do danas na čelu Vlade su još bili Tihomir Orešković i dva puta Andrej Plenković, dok su na čelu države bili Kolinda Grabar-Kitarović i Zoran Milanović. Drugim riječima, od 2013. do danas u Hrvatskoj su se izmijenile četiri vlade, predsjednica i dva predsjednika države, no sve to vrijeme pravosuđu nije bilo dovoljno za pravomoćno okončanje jednog sudskog postupka.

Možda i povratak na početak

Možda afera Core Media, ali samo možda, bude okončana u srpnju za kada je na Vrhovnom sudu zakazana javna sjednica. Postupak će biti pravomoćno okončan ako nepravomoćna osuđujuća presuda koja je donesena u listopadu 2017. bude potvrđena. No bude li ukinuta, cijela će stvar osam godina od podizanja optužnice krenuti ispočetka. I to sigurno pred izmijenjenim sudskim vijećem zagrebačkog Županijskog suda, jer je sutkinja Jasna Galešić koja je donijela nepravomoćnu sudsku presudu, u međuvremenu otišla iz sudstva u javne bilježnike.

Inače, nepravomoćna presuda koju je njezino vijeće donijelo u listopadu 2017. na Vrhovni sud stigla je 7. siječnja 2019. Kako je javna sjednica zakazana za 13. srpnja 2021., logično je pitanje zašto je za njezino zakazivanje trebalo tako dugo. No na Vrhovnom sudu u tome ne vide problem. Kažu da je “predmet uzet u rad u redovnom redoslijedu jer po zakonu ne ulazi u tzv. hitne predmete, nije istražnozatvorski predmet, nije predmet USKOK-a, nije ratni zločin i nije maloljetnički predmet.”

U aferi Core Media bili su optuženi Vladimir Šelebaj Sellier, novinarka Dijana Čuljak, inače i njegova bivša supruga, te Vlado Bućan, Igor Šumaković i Tonček Mandić. Bivši supružnici Šelebaj bili su nepravomoćno osuđeni na djelomičnu uvjetnu kaznu; on na dvije godine i tri mjeseca zatvora, a ona na dvije godine i pet mjeseci zatvora. Prema presudi, svatko od njih od dosuđene im kazne mora godinu dana provesti u zatvoru, a ostatak dosuđene kazne zamijenjen im je uvjetnom kaznom uz rok kušnje od tri godine. Uz to, svatko od njih, prema nepravomoćnoj presudi, mora vratiti po 1,6 milijuna kuna, a Šelebaj i dodatnih 2,8 milijuna kuna nepripadajuće imovinske koristi.

Foto: Borna Filic/PIXSELL 15.01.2013., Zagreb - Na Zupanijskom sudu nastavljeno je sudjenje Sinisi Svilanu u slucaju Core media. Svjedok Vladimir Selebaj. Photo: Borna Filic/PIXSELL

Što se tiče ostalih optuženika, Bućan je bio uvjetno osuđen na godinu dana zatvora uz rok kušnje od tri godine, a morao je vratiti i 483.000 kuna. Šumaković je bio osuđen na šest mjeseci zatvora, koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro, a oslobođen je optužbi za utaju poreza. Mandić je bio osuđen na osam mjeseci zatvora, koji su mu također zamijenjeni radom za opće dobro. Bivše supružnike Šelebaj teretilo se za zloporabu u gospodarskom poslovanju i utaju poreza, no u slučaju utaje poreza sud je preinačio optužbu u odnosu na D. Čuljak, smatrajući da nije bila počinitelj nego pomagač. Nju su teretili i za sprječavanje dokazivanja.

Na početku su bili optuženi za štetu od oko 22 milijuna kuna, odnosno izvlačenje novca iz Core Medie preko fiktivnih računa. No tužiteljstvo je nakon dostave dokumentacije kojom su pravdani neki troškovi izmijenilo optužnicu, umanjivši štetu za devet milijuna kuna. Od preostalih 14 milijuna kuna, Šelebaj je tijekom rasprave, dostavom dokumentacije, kako je u nepravomoćnoj presudi obrazložila sutkinja Galešić, uspio opravdati sve osim tri milijuna kuna, za što su on i Dijana Čuljak nepravomoćno osuđeni.

Predugi postupak

Inače, u listopadu 2017. na objavi nepravomoćne presude sutkinja Galešić dala je i packu tužiteljstvu. Tada je navela i da je postupak predugo trajao, jer kako je kazala, tužiteljstvo nije dobro provelo istragu, pa je to moralo raditi sudsko vijeće na raspravi. Poglavito se to odnosilo na novčane iznose, koji su se navodili u optužnici, te koje je sudsko vijeće moralo ponovo utvrđivati. Tijekom suđenja bivši su supružnici nijekali krivnju, a Dijana Čuljak je u obrani navela da je postupak protiv nje produkt onog što je ona nazvala “ozbiljnom manipulacijom tužiteljstva i odvjetnika njezina bivšeg supruga”.

Ona je zbog te afere svojedobno bila i uhićena te je kraće vrijeme provela i u istražnom zatvoru. Tijekom postupka saslušan je poveći broj poznatih novinara koji su surađivali s agencijom Core Media, a u vrijeme podizanja optužnice to je bila jedna od razvikanijih afera u Hrvatskoj. Hoće li nakon osam godina ta afera biti i konačno pravomoćno okončana znat će se nakon što Vrhovni sud raspravi žalbe stranaka na nepravomoćnu presudu te priopći svoju odluku.