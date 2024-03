Za Facebook-klevete i uvrede nogometnog kluba i oca tenisačice kazna 2200 eura

To što nema prepreka da bilo što objavite na društvenim mrežama ili u komentarima ispod novinarskih tekstova, ne znači da je to prostor apsolutne slobode, što nerijetko misle i brojni poznati političari, novinari i javne osobe, pa objavljuju uvrede, klevete, govor mržnje i još koješta. Nesvjesni u trenucima "zločeste inspiracije" da zbog toga mogu prekršajno i kazneno odgovarati, ili snositi odgovornost za pričinjenu nematerijalnu štetu. Upravo su zbog toga nedavno objavljene dvije presude, a zbog "komentara" na Facebook stranici TV voditelja i urednika emisije "Stanje nacije" Zorana Šprajca, Zaklada za pravnu kulturu Ordo Iuris podnijela je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu kaznenu prijavu protiv M. M. zbog kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i mržnju. "Te pizdune treba polit benzinom i zapaliti", sporni je "komentar", a Ordo Iuris tvrdi da ga je Šprajc isprovocirao svojom epizodom u "Stanju nacije". Pozvali su se na odluku Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sanchez protiv Francuske iz 2023., u kojem je prošireno polje odgovornosti kada je riječ o političarima koji koriste društvene mreže jer je utvrđena odgovornost zbog govora mržnje objavljenog od strane trećih, tj. komentatora na društvenim mrežama. Stav je ESLJP-a da i kad je komentator osuđen to ne isključuje utvrđivanje odgovornosti vlasnika Facebook profila, političara. A Ordo Iuris smatra da se to treba proširiti i na novinare, jer su oni u pogledu prava na slobodu izražavanja, uz političare najzaštićenija skupina.

Sutkinja Općinskog suda u Dubrovniku Dubravka Đivanović je Ž. M. (44) osudila na kaznu od 110 dnevnih iznosa po 20 eura, ukupno 2200 eura (16.576 kuna) jer je na svom osobnom Facebook profilu uvrijedila i oklevetala privatne tužitelje NK Nogometnu akademiju Libertas, trenera Ivicu Cumeljana i Marija Konjuha, oca naše slavne tenisačice. Majka tada 10-godišnjeg talentiranog nogometaša, sada tinejdžera pod okriljem jednog prvoligaša, bila je nezadovoljna radom i uvjetima u Libertasu pa je zabrinuta za njegov razvoj objavila sporni javni apel na svom Facebook profilu.

VEZANI ČLANCI

Sutkinja je utvrdila da je obrana optuženice neuvjerljiva i usmjerena na izbjegavanje krivnje ili barem umanjenje. Niz tvrdnji iznesenih u spornoj objavi nije dokazala pa ni da je njezino dijete vrijeđano od trenera, jer od sedmero svjedoka, među kojima je bilo i neutralnih, njezine tvrdnje nitko nije potvrdio, osim supruga, dječakova oca. Riječ je o slučaju kojim su se bavili lokalni mediji u Dubrovniku, a u listopadu 2019. održana je konferencija za novinare na kojoj je najavljeno da će zbog iznesenih uvreda, kleveta i sramoćenja kluba i djelatnika biti poduzeti sudski koraci.

Općinski sud u Vinkovcima je M.Š. (31) novčano kaznio zbog objave na Facebooku koja bi ga mogla stajati "samo" 60 eura ako izrečenu kaznu od 90 eura plati odmah po pravomoćnosti presude, i još 30 eura za troškove postupka. Optužila ga je Postaja granične policije u Županji jer je na svom Facebook profilu na jednu objavu uzvratio "policajci i jesu najveći huligani. Šljam svih šljamova". U optužnom prijedlogu se tvrdi da je na taj način javno omalovažavao i vrijeđao službene osobe prilikom vršenja ili u svezi s vršenjem službe. Okrivljenik se na poziv na raspravu nije odazvao, ali nakon objave na oglasnoj ploči sudac Dražen Godi iz Stalne službe u Županji Općinskog suda u Vinkovcima zaključio je da se rasprava može održati i bez njegove nazočnosti, te mu je izrekao kaznu za taj prekršaj.

FOTO 'Koalicija za bolju Hrvatsku': Ovo su ljudi s kojima SDP izlazi na izbore