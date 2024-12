Pritisak da se škole prestanu zaključavati dolazio je od roditelja koji su to smatrali 'nepotrebnom represijom'

Tri obrazovna sindikata – Sindikat hrvatskih učitelja, Sindikat Preporod i Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske u ponedjeljak u 18 sati u Zagrebu organizirat će mirni mimohod pod nazivom "Za sigurnu školu". Sindikalisti su pozvali i građane da im se priključe te tako pokažu "da je sigurnost u školama zajednički cilj". Sindikati su podsjetili kako su još prije 20 godina izašli pred Ministarstvo sa setom različitih mjera koje treba poduzeti u cilju zaštite sigurnosti zaposlenika škola i učenika, no kako se gotovo ništa od toga nije prihvatilo, a stanje sigurnosti se u školama samo pogoršavalo. – Dakle, više od 20 godina pokušavamo inicirati rješenje, a za drugu stranu ništa što predložimo nije rješenje. A nemamo nikakav odgovor o nekim drugim, njihovim, rješenjima – rekao je predsjednik Školskog sindikata Preporod Željko Stipić, podsjetivši kako se nekada u Saboru podnosilo izvješće o sigurnosti u školama, s čime se prestalo.

– Ova tragedija je toliko teška da nakon nje više ništa ne bi smjelo ostati isto. Na žalost, trebalo se dogoditi veliko zlo da se pokrenemo, da ozbiljno shvatimo problem – dodao je Stipić. "Javni obrazovni sustav počiva na povjerenju građana u ustanove čija je osnovna briga dobrobit djece koju im svakodnevno povjeravamo s uvjerenjem da će ta djeca biti zbrinuta i sigurna. To povjerenje, koje je conditio sine qua non uzajamnog odnosa države i građana, danas je uzdrmano do temelja. Potrebna je hitna reakcija i jasan slijed konkretnih koraka kako bi se to povjerenje povratilo i ovakve tragične situacije u budućnosti prevenirale" – poručili su i iz Sindikata znanosti i visokog obrazovanja.

Pomalo nevjerojatno zvučila je mnogima informacija da se danas ne zaključavaju osnovne škole, u kojima se osoblje treba brinuti o djeci. Ta je praksa, iako neobvezna, bila primjenjivana odavna, u mnogim se školama primjenjuje i dalje, no očito se u nekim školama s tom praksom prekinulo. Sudeći prema nekim starijim tekstovima u raznim hrvatskim medijima, pritisak da se škole prestanu zaključavati uistinu je dolazio iz redova roditelja koji su to smatrali "nepotrebnom represijom".

No, od iduće godine sve će se škole vratiti toj praksi jer je odlučeno da se od prvog dana drugog polugodišta, 7. siječnja, u svim hrvatskim školama uvode nove sigurnosne mjere. Tako će se vrata na svim školskim zgradama u Hrvatskoj, bez iznimke, obvezno zaključavati. Također, razmišlja se o tehničkim poboljšanjima u smislu postavljanja sigurnijih vrata, poput protuprovalnih, na sve školske zgrade kako bi se otežao nasilni ulazak. Mnogi sada zagovaraju i uvođenje zaštitara u školama, koji postoje u nekim, doduše rijetkim, školama. Uglavnom se zaštitari financiraju iz sredstava roditelja, a za njihovo uvođenje potrebna je suglasnost većine roditelja i osnivača škola.

Zaštitari nisu prikladni

Marko Zadravec, direktor zaštitarske tvrtke Partner-zaštita, za Večernji list ističe da su i prije tragedije u Prečkom imali kontakata s nekim školama oko pružanja zaštitarskih usluga, na inicijativu škola i roditelja. No, smatra da bi klasična zaštitarska usluga u školama ipak trebala biti tek onaj krajnji korak.

– U redu je ona klasična zaštita objekta tijekom noći i nakon nastave, ako ima opasnosti od vandalizma, no da zaštitar kao osoba bude u školi, za vrijeme nastave, u onoj svojoj klasičnoj funkciji, nije poželjno. To bi dodatno stvorilo osjećaj nesigurnosti i tamo gdje je sve sigurno, a u školama se djeca moraju osjećati sigurnima – smatra Zadravec koji dodaje da bi prvo i osnovno trebalo biti zaključavanje škola, što je praksa koja se prije podrazumijevala, ali se u međuvremenu negdje izgubila.

– Smatram da ovdje ipak pitanje sigurnosti treba biti usmjereno ka Ministarstvu obrazovanja, da se dogovorima s osobljem škole dogovori i motivira to čuvanje škole na njezinu ulazu. Uniformirana osoba poput zaštitara može stvoriti osjećaj nesigurnosti i tamo gdje sve sigurno, a ima prostora u osiguranju škola koje se mogu odraditi unutar sustava, bez uplitanja zaštitarskih službi – rekao nam je Zadravec.

Čini se da se i u Ministarstvu razmišlja u smjeru izbjegavanja zaštitarskih službi u školama. Prema svemu sudeći, ići će se u izmjene zakona koje bi se ticale sistematizacije radnih mjesta u školama čime bi se, u svakom školskom objektu, omogućilo zapošljavanje jedne osobe koja bi se bavila isključivo pitanjem sigurnosti. Ta bi osoba tako bila dio školskog kolektiva, upoznata s učenicima i roditeljima, te time ne bi bila "strano tijelo" u školama. No, problem o kojem je riječ, nažalost, ne tiče se samo škola.

>> FOTOGALERIJA Scene strave ispred zagrebačke škole: Policija, helikopter hitne pomoći i izbezumljeni roditelji