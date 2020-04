Vučja odbjegla nevjesta sada je sretno zaljubljena

Prozvali su ju odbjeglom nevjestom. Strpljivo je danima kopala i grizla kako bi napravila rupu u žičanoj ogradi osječkog zoološkog vrta i “skliznula” slobodna u baranjska polja. Kako joj je taman trebao stići “supružnik”, i to iz daleke Švedske, građani su se šalili da je ova mlada vučica pobjegla – od braka.

Potraga duga četiri dana

Četiri dana i noći tragali su za njom. A ni četiri mjeseca kasnije njih dvoje veselo trčkaraju svojom nastambom – i čekaju prinovu. Prvi put u njegovoj povijesti, u osječkom ZOO-u na svijet će stići vučići. Bellatrix, kako su ju nakon bijega nazvali, i Voldemort začetak su novog čopora.

– Nakon prilagodbe i tjedan dana upoznavanja morali smo ih spojiti. Prvih sat vremena ona je trčala u jednome, on u drugome smjeru, sve u stilu “ja tebe ne vidim, ti mene ne vidiš”. Bilo je to potpuno ignoriranje! Nakon sat vremena zastali su i malo zarežali, ali dalje je sve bilo u redu. Deset dana kasnije “ulovili” smo ih u parenju – kaže Tatjana Šalika-Todorović, zoologinja u osječkom zoološkom vrtu. Bebe vukove očekuju, kako ona računa, oko 13. lipnja.

– Vučica je stigla k nama iz Zagreba u prosincu i stara je godinu i devet mjeseci, a on je došao u veljači i mjesec dana je stariji. To su odrasli, spolno zreli vukovi, a ovo je začetak novog čopora, s alfa-mužjakom i alfa-ženkom, baš kao i u prirodi – objašnjava.

Bellatrix i Vodemort sjajno se slažu. Ipak, vukovi posebno vole bježati, pa i njih dvoje neprestano ispituju ima li struje u električnom pastiru i je li žica negdje popustila...

– Tako je Bellatrix zimus i pobjegla, istraživala je i našla je mjesto gdje je osjetila da je žica slabija. Doslovce ju je razmrdala pa je pukla – kaže naša sugovornica, koja je također bila u ekipi koja je pred Božić četiri dana lovila odbjeglu vučicu. Životinja se kretala noću, pa bi u potragu za njom kretali u 23 sata i pretraživali polja sve do 4 ujutro. Vukovi mogu trčati 55 do 70 kilometara na sat. Odbjegla nevjesta stigla je, tako, sve do granice s Mađarskom, a zaustavila ju je “Orbánova” žica. Straha za mještane nije bilo jer su to, suprotno vjerovanju, zapravo plašljive životinje.

– Da, vukovi su opasni i predatori, ali ako ih ne dirate, neće ni oni vas. Imali smo ranije tri vuka u nastambi, bez problema smo ulazili kositi travu, mi na jednoj strani, oni na drugoj. No morali smo biti u grupi kako bismo im ostavili prostor da se ne osjećaju ugroženo – opisuje ova zoologinja. Broj jedinki u čoporu je u prosjeku 9, iako može dosezati i 36, ali u prirodi u velikim prostranstvima s dosta hrane. Alfa-ženka u proljeće i ljeto donosi na svijet mlade, a svi ostali u čoporu donose im hranu.

Hrani ih se svaki drugi dan

– Vukovi love, pojedu hranu, dođu do majke s mladuncima i povraćaju tu hranu da bi je dali najmlađima. U prirodi se vuk u principu hrani jednom tjedno pa može odjednom unijeti u želudac do 6 kilograma hrane koju probavlja idućih tjedan dana. U zoološkom vrtu ih se hrani svaki drugi dan – objašnjava.

Mladi vučići jako brzo odrastaju. Iako se rode slijepi i gluhi, s desetak dana vide i čuju, s 20-ak stoje na nogama, a s dva mjeseca prvi put izlaze iz brloga. U prirodi žive u prosjeku 13 do 15 godina, međutim, njihov život potraje najčešće šest godina, a ugibaju od povreda dobivenih u međusobnim obračunima. Osječki ZOO punih je 15 godina bio dom za četiri vuka mužjaka stigla iz Rijeke. Posljednji je uginuo lani, a otvorio se tako prostor za dolazak Bellatrix i Voldemorta. Prostora ima za još četiri mališana kako ne bi bilo ni gužve.