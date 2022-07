'Razumijem Hrvate zašto me mrze, ali potrudit ćemo se da srpska djeca i cijeli svijet zna što se dogodilo u Jasenovcu'

"Vučić u 18 časova iznosi frapantne činjenice i dokaze o lažima ustaške vlade! Sledi šok za Srbiju, region, ali i EU! " u glas su ujedinjeno vrištale naslovnice svih tabloida u Srbiji uoči današnje konferencije za medije srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.

Iako je povod Vučićeva obraćanja javnosti sastanak i konzultacije oko mandatara za sastav Vlade, predsjednik Srbije je komentirao zabranu posjeta spomen-području Jasenovac nakon što mu nije dozvoljen ulazak u Hrvatsku zbog čega se u političkom prostoru tijekom vrućeg srpanjskog vikenda podigla još više vruća rasprava. Opleo je i po hrvatskim medijima, ali i političarima:

"Zadovoljan sam s pregovorima oko Vlade, pričali smo i s hrvatskom manjinom"

Srbijanski predsjednik pred okupljenim novinarima u zgradi Predsjedništva Srbije na Andrićevom vijencu započeo je press konferenciju nakon sastanka s mogućim kandidatima za funkciju premijera te zemlje.

- Mi smo u prethodnih nekoliko dana razgovarali s predstavnicima izabranih lista u Narodnu skupštinu Republike Srbije, obavili smo konzultacije s 11 izbornih subjekata - započeo je Vučić komentirajući unutanjo-političke teme budući da Srbija nema Vladu već više od tri mjeseca.

Vrlo dramatičnim tonom i s dugim dramskim pauzama, uobičajenim u njegovom diskursu nastavio je Vučić pressicu govoreći o tome kako su tekli pregovori s manjinskim strankama oko formiranja nove Vlade.

Suzana Vasiljević, šefica Vučićevih odnosa s javnošću kazala je da će predsjednik nakon uvodnog izlaganja odgovarati na pitanja novinara.

- Neke smo zahtjeve prihvatili, a neke nismo - rekao je Vučić dodavši kako je razgovarao i s predstavnicima hrvatske manjine.

- Od trenutka kada dobijem ime mandatara koji ima većinu, Vlada će biti formirana u roku 24 sata i tu moja uloga prestaje - dodaje i ističe da je zadovoljan time kako su pregovori "konstruktivni i korektni."

"U svakom trenutku možemo ostati bez plina i struje"

- Poduzeli smo mnogo mjera u rješavanju problema u energetici, povećali smo rezerve plina. Skladištimo plin i u Mađarskoj. Vidite da se ruska kompanija Gazprom poziva na višu silu, što znači da svatko u svakom trenutku može ostati bez plina i struje - rekao je Vučić dodavši kako je situacija neizvjesna i da se u svakom danu može sve okrenuti u trenutku, žaleći se koliki je napor uložio da osigura energente nakon čega je počeo sa iznošenjem brojeva o količini energenata.

Europa je pozvala građane da smanje temperature u stanovima na zimu, nastavio je Vučić, pa rekao da kriza neće uzrokovati odustajanje niti od jednog projekta.

O Jasenovcu

Primjetili ste da se informacija nije pojavila u niti jednom od "srpskih medija" - započeo je Vučić

- Oni su mislili da ćemo mi izaći u javnost, ali mi to nismo htjeli, zato su krenuli u napad sa sumanutim argumentima. Zamislite Vučić je htio doći na naš teritorij upaliti svijeću i cvijeće - ironično je rekao Vučić.

- Nisam mogao vjerovati da je moguće da netko povede takvu kampanju - nastavlja Vučić. Najsmiješnije je kada hrvatski i bosanski mediji prozivaju srpske medije, a biraju one koje se njima sviđaju, a što nije slučaj u Srbiji, rekao je Vučić dodavši da je ponosan na demokraciju u Srbiji.

"Htio sam samo položiti cvijeće"

Nastavio je pokazujući naslovnice medija i portala u Hrvatskoj i prozivajući medije kako prepisuju od "nekoga"

- Kažete da sam želio provocirati povodom obljetnice Oluje, e sad ćete dobiti činjenice koje govore drugačije. 2.9.2021. to je mjesec dana nakon obilježanja Oluje i tada smo prvi put kontaktirali Vladu Andreja Plenkovića s molbom da posjetimo Jasenovac. 4.9. stiže poruka od Plenkovića da odgode posjet zbog unutarnje situacije u Hrvatskoj.

1.3.2022. ponovili smo zahtjev i molbu da posjetimo Jasenovac 5.3. te godine. Nakon dva dana dobili smo poruku: Posjet nije dobrodošao u tom trenutku. I opet nitko ništa nije saznao i nikome nismo kukali, rekli smo to je početak kampanje, možda će nam ljudi reći da time radimo kampanju. E onda je došao treći put kada sam obavijestio Pupovca i rekao "kako god hoćeš" i on je bio fer

Rekao sam mu ako hoćeš obavijesti Plenkovićev kabinet o posjetu, tako da su oni to znali. - nastavlja Vučić

- Sramota je za svakog od nas da nijedan srpski predsjednik nije bio u Jasenovcu. Nitko kao srpski predsjednik u svom mandatu čak niti u SFRJ nije bio u Jasenovcu. Rekao sam želim otići za vrijeme mandata da pokažem poštovanje prema našim žrtvama i da nikada nećemo zaboraviti žrtve koje su na monstruozan način ubijane.

"Ne želim na more, mene zanima samo Jasenovac"

I onda u četvrtak 14.7. u 11 sati u Predsjedništvu je gospođa iz ambasade prenijela iskrenu molbu Andreja Plenkovića da ne idem u Jasenovac. Nakon što su me obavijestili, rekao sam da mi ne pada napamet da više slušam te besmislice i da želim otići položiti cvijet i onda smo dobili ovaj cirkus koji su napravili sami, a mi ništa nismo napravili.

- Hrvati, ako poštuju Tuđmana bi rekli da je ubijeno desetine tisuća ljudi u Jasenovcu - dodao je Vučić.

- Ja ne želim ići na more u Hrvatsku. Nisam zainteresiran. Neću da idem ne more. Ne zanima me Rovinj, Dubrovnik, mene zanima Jasenovac. - nastavlja Vučić.

- Mi smo na europskom putu ja sam bio uvjeren da je sloboda kretanja osnovno načelo Europske unije, nisam znao da tu ima neki poseban način da se legitimiram i da samo položim cvijet - ponovio je Vučić već jedno 5-6 put situaciju s cvijetom nakon čega je tužnjikavim tonom kazao da nije "kriv što je njegova obitelj žrtva ustaša".

"Razumijem što me Hrvati mrze, ali ja ne bih smislio ovakva tupava objašnjenja"

- Kakve veze ima nesreća nekog aviona s ovim - komentirao je Vučić odbacivši tvrdnje da je skandal oko Jasenovca produciran samo kako bi se skrenula pažnja s tog pada zrakoplova.

- Razumijem ja Hrvate zašto sam ja njima kriv. Da sam na njihovom mjestu ne bih tražio ovakva tupava objašnjenja. Razumijem zašto me mrze. Srbija je uvijek bila do koljena Hrvatskoj i nikome nije palo napamet da puste tužitelje da normalno radi pa da podignu optužnicu za ubijenu djecu na Petrovačkoj cesti. I šutimo kada pričamo o velikosrpskoj agresiji. - razljutio se Vučić i počeo vikati.

Shvatili smo da je Jasenovac zabranjeno mjesto za Srbe, ali potrudit ćemo se da srpska djeca i cijeli svijet zna što se dogodilo tamo, rekao je Vučić.

- Kada god sam išao u BiH uvijek bih obavijestio sve o svom dolasku i Bakira, i Komšića, nemam obavezu da to radim, ali to sam uvijek radio. Tako i sada. Mi smo pokušali i dogovorom, ali njima nikada nije bilo vrijeme za posjet Jasenovcu. Kao kada i pitaju kad ćemo završiti posao oko nestalih u ratu. Ja ne znam čemu ovoliki napadi, kada je više nestalih Srba nego Hrvata i ja tada shvatim da oni uopće nemaju pojma o tome kao da su utvaru ugledali kada to govorim. Njima nikada nije nitko rekao da je Mile Budak zločinac i zato imaju desetine ulica tog zločinca u Hrvatskoj.

Zašto sam kriv mnogima u Srbiji?

- Baš me briga. Nemam se namjeru povlačiti. Znam zašto sam vam kriv vama u Beogradu. Zato što je Beograd kozmopolitski grad i nije više "nesrpski" grad - kazao je Vučić nastavivši obračun s "unutarnjim neprijateljima" nakon obračuna s "vanjskim neprijateljem"

"Nikada se Hrvatska i Srbija neće pomiriti"

Vučić je nakon 45 minuta završio sa izlaganjem i počela su pitanja novinara. Prva je na redu bila novinarka agencije Tanjug koja je Vučića pitala je li se čuo sa predsjednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem.

- Imam veliko poštovanje prema svima njima. Nisam se čuo ni sa kim osim sa Pupovcem, ali ne znam što bih i razgovarao s njima nakon ovoga što su priredili. Neću se ići kupati na more da bih bio poželjan Srbin, e to neću. Ovo nije pitanje pomirenja, ovo je pitanje poštovanja žrtava. Mi se nikada nećemo pomiriti i nikada se nećemo razumjeti pogotovo oko pitanja NDH, oko pitanja Oluje koju ćemo mi žaliti kao protjerivanje 250 tisuća Srba, a oni slaviti kao pobjedu.

Novinare je zatim zanimalo zašto Vučić nije službenim kanalima i treći put najavio posjet. Umjesto odgovora Vučić je, poput njegova ministra vanjskih poslova krenuo čitati popis svih državnih dužnosnika koji su posjetili Srbiju pitajući se jesu li i oni trebali biti zaustavljeni.

- Kad god mi odobre ja ću doći u Jasenovac, nema mi važnije posjete od posjete Jasenovcu - dodao je Vučić pa je opet nastavio diktirati s papira unazad godinu dana tko je dolazio u Srbiju dotaknuvši se predsjednikovog sina Marka Milanovića koji je također bio u Srbiji zbog sportskog natjecanja.

Redovno izvaredna osebujna konferencija za medije potrajala je oko sat i pol.

Brnabić: Pažljivo slušajte što će Vučić reći

Verbalni rat ministara vanjskih poslova, uz dijeljenje i odbijanje diplomatskih nota, a sve je počelo tako što je Vučić umjesto službenim kanalima komunikacije posjet Hrvatskoj navodno najavio porukom Miloradu Pupovcu.

I dok Srbija više od 3 mjeseca nakon izbora nema niti Vladu niti mandatara za sastav iste, osoba koju je tu funkciju do sada obnašala, Ana Brnabić gostovala je na provladinoj TV Happy i postavila pitanje zašto je Vučiću dozvoljen posjet bilo kojem mjestu u Hrvatskoj, ali ne i Jasenovcu.

- Jučer je bio dosta buran dan. Želim pozvati sve koje nas gledaju da pažljivo saslušaju što će predsjednik Vučić reći u 18 sati, to će biti najvažniji odgovor na sve ono što smo čuli i od Ministarstva vanjskih poslova Hrvatske, na sve ono što smo vidjeli u njihovim medijima, na sve ono što smo vidjeli u medijima ovdje, tajkunskim medijima koji su najbrutalnije napali Vučića jer je želio otići u posjet Jasenovcu - rekla je Ana Brnabić.

Pupovac: Nije se smjelo dogoditi da predsjednik Srbije ne može doći u posjet

Podsjetimo, srbijanske vlasti osudile su ovaj potez, a srbijanski ministar unutarnjih poslova Aleksandar Vulin najavio je kako se službeno uvode posebne mjere ulaska hrvatskih dužnosnika u Srbiju.

Konferenciju je održao i Milorad Pupovac. - Nije se smjelo dogoditi da predsjednik Srbije ne može doći u posjet. Nije se smjelo dogoditi da se nalaze alternativni načini da se taj dolazak osigura. Posebno se nije smjelo dogoditi zbog toga što je postojala komunikacija u proteklih godinu dana o tome kada bi se to moglo dogoditi. Ovaj put je ta komunikacija izostala. Moj napor da se osigura je propao - kazao je između ostalog.

Izvanrednu konferenciju za medije održao je i hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman koji je kazao kako je izostanak službene komunikacije odnosno službene najave o posjetu u potpunosti neprihvatljiv.

