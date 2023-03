Vučić stjeran u kut: Prihvaćanje Kosova kao države ili ekonomski slom Srbije

"Ili će poslušati volju naroda ili neka ode", kazao je Boško Obradović, čelnik pokreta Dveri, o predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, komentirajući njegovo prihvaćanje sporazuma EU o Kosovu u Bruxellesu. "Vučić je prihvatio potpisivanje francusko-njemačkog sporazuma i prije toga traži samo formiranje zajednice srpskih općina. Više ne spominje rezoluciju 1244 Vijeća sigurnosti UN-a niti bilo što drugo. A ZSO je drugo ime za manjinska prava Srba u drugoj, stranoj i samostalnoj državi. ZSO je priznanje lažne države Kosovo", smatra Obradović.

Izjava Boška Obradovića došla je nakon što su zastupnici četiriju parlamentarnih stranaka desnice, Dveri, Zavetnici, Nova demokratska stranka Srbije i Pokret obnove Kraljevine Srbije, zatražili od Vučića da podnese ostavku u roku od nekoliko dana jer je prihvatio francusko-njemački (Macron-Scholzov) plan za Kosovo. Poručili su da se "mora spriječiti rušenje ustavnog poretka Srbije, izdaja i kapitulacija", ocijenivši da je taj plan priznanje neovisnosti Kosova.

"Nikad više rat"

Vučić je izložen velikom pritisku opozicije i srpske javnosti, a svoje prihvaćanje europskog plana opravdava predstavljajući se kao mirotvorac i spasilac srpskog naroda. Uz monolog koji je držao na nacionalnoj televiziji (RTS) u povodu europskog plana za Kosovo više od sat vremena, najzvučnija Vučićeva izjava bila je da je svjestan da je "99,99 posto Albanaca za nezavisno Kosovo" i "da se tu ništa neće promijeniti", ali je naglasio da se "više nikada neće dogoditi rat". Isto tako, naglasio je kako s Albancima želi napraviti racionalne kompromise da se normalno živi.

- Za Srbiju je sada važno da čuva mir, svoju djecu i svoje vitalne državne i nacionalne interese - rekao je srbijanski predsjednik Vučić koji je samo prije mjesec dana prijetio vojskom i ratom te poslao KFOR-u pismo da želi vratiti srbijansku vojsku na Kosovo što bi bio uvod u krvavi rat. Između ostalog, naveo je da je francusko-njemački plan u međuvremenu, kako je kazao, postao europski prijedlog.

- Taj plan Europske unije došao je kao ideja Emmanuela Macrona i Olafa Scholza, donijeli su papir. Nikoga nisu pitali, nije bilo uopće mogućnosti za pregovore, rekli su: uzmite ili ostavite - rekao je Vučić napominjući da je upozoren o posljedicama neprihvaćanja prijedloga, među kojima su zaustavljanje europskih integracija i povlačenje svih investicija.

- Zemlja bi ostala izolirana - upozorio je Vučić i dodao da je Srbija predala oštar i temeljit odgovor. - Oni su se vratili s kozmetičkim izmjenama - rekao je Vučić ističući da su mogli ili ostati na razgovorima ili sve napustiti i završiti kao devedesetih, uz potpunu ekonomsku propast.

- Rekli su nam: U Europi je rat, moramo učiniti to i to, a i vi ste dio toga i morate to učiniti ili ćete izgubiti sve. Dosad smo se provlačili kroz ušicu igle. Oni su se u sedam dana povukli s ruskog tržišta, koje je neusporedivo veće od srpskog - rekao je Vučić i dodao: - Neka narod, ako hoće, bira one koji su kockari, ja nisam kockar.

Jedan od razloga zašto je Vučić prihvatio Macron-Scholzov plan je i ugovor od 600 milijuna eura o bespovratnoj pomoći EU za gradnju pruge Beograd - Niš, što je najveća donacija Unije za neki projekt u Srbiji. Ta je pruga dio paneuropskog željezničkog koridora 10 koji povezuje Europu sa Solunom.

I dok se Vučić muči u Srbiji i pokušava opravdati prihvaćanje europskog plana, kosovski premijer Albin Kurti zadovoljno trlja ruke jer je postigao ono što želi. Prvo, u 11 točaka sporazuma nema izričitog navođenja zajednice srpskih općina, za koju Kurti od početka smatra da bi bila početak stvaranja "Republike Srpske" na Kosovu, što apriorno odbija. U tekstu se spominje da obje strane moraju provesti sve što su potpisale, a Kosovo je 2013. potpisalo da će dopustiti formiranje ZSO.

- Normalizacija odnosa sa Srbijom može se postići samo međusobnim priznanjem - kazao je premijer Kurti. - Kosovo je normalna demokratska država, ali moramo priznati da naši odnosi sa Srbijom nisu normalni. Dakle, odnose između dviju zemalja treba normalizirati. Normalizacija se može provesti samo uz obostrano priznavanje. Rekli su to predsjednik Biden, tajnik Blinken, kancelar Scholz... Trudimo se postići tu normalizaciju - rekao je Kurti.

"Polemični monolog"

Srpski politički analitičar i ugledni novinar s više od 40 godina iskustva u srpskim i stranim medijima kao što su Reuters i Sky News, Jakša Šćekić smatra kako je "trenutačno u Srbiji velika kampanja Vučićevih medija da se relativizira sporazum iz Bruxellesa, jer Vučić ništa nije potpisao".

- Sinoć je više od sat vremena držao monolog na javnom servisu, s toliko polemika, kako bi zbunio građane Srbije. A činjenice su jasne, 11 točaka je prihvaćeno i sada ide aneks na implementaciju, a kad se pročitaju točke, od prve do jedanaeste, službenog međusobnog priznavanja nema, ali je zapravo to ipak priznanje i sad to Vučić mora zamotati u celofan, a pritom se hvali ističući ekonomske uspjehe, rast plaća i mirovina - komentira analitičar Šćekić.

