Vučić o Bandiću: On je za neke bio Albert Einstein. Snalažljiv tip, Hercegovac...

Srbijanski premijer Aleksandar Vučić gostovao je u emisiji Ćirilica na TV Happy, a u kojoj se govorilo i o zagrebačkoj vlasti. Naime, drugi sudionik emisije Goran Šarić kritizirao je aktualnu zagrebačku vlast te kazao kako grad nikad nije bio toliko prljav i da ga vodi ekipa koja nema iskustva.

- Mi vidimo što se u Zagrebu događa, da divlje svinje jure po centru. Slikao sam kako izgleda grad koji je bio jedan od najljepših. Donijeli su tramvaje stare 26 godina. To su ovi ljudi napravili. Ono što ti lažni ekolozi rade u Zagrebu, to bi radili i u Beogradu - rekao je Šarić te je dodao kako je važno da se ljudi u Srbiji 'skoncentriraju na izbore'.

- Mislim da je Zagreb puno izgubio preranim odlaskom Bandića sa životne scene. Iako znam da su za života svi samo loše pričali, o korupciji, o kriminalu, ako se ne varam. Na kraju, on je za neke, što se sposobnosti tiče, svakako bio Albert Einstein. I pored svih naših razlika, on je bio strahovito snalažljiv tip, Hercegovac, marljiv, sposoban. Uhvatio je istog trenutka priču oko Beograda na vodi i htio napraviti Zagreb na vodi. Pitao me šeik o tome, a ja sam rekao da nisam najveći navijač Hrvatske, ali ako im se isplati, trebaju to napraviti - kazao je pak Vučić te dodao kako se uplašio 'jer je Bandić hvatao stvari u letu'.

- Ovi koji dođu poslije njega nikad neće moći uraditi ništa što bi moglo približiti Zagreb Beogradu - rekao je. Cijeli govor o Bandiću možete poslušati u priloženom videu od 16. minute.