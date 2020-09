Vučić objašnjavao svoju reakciju na videu s američkim predsjednikom

Nakon što je objavljena snimka srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića koji je tijekom izjave Donalda Trumpa da se Srbija obvezala preseliti svoje veleposlanstvo iz Tel Aviva u Jeruzalem ostao pomalo zbunjen, oglasio se i srbijanski predsjednik. Vučić je u tom trenutku na snimci prebirao po papirima i komentirao.

– Mnogima je krivo zbog sporazuma. Kažu, nisam ni pročitao sporazum. Cijeli dan i noć 500 puta provjeravao sam svaku riječ. Onoliko koliko sam znao o oba sporazuma nitko u sali nije znao. Na kraju se dogodilo da su zamijenili fascikle kada smo potpisali – opisao je Vučić što se događalo, javlja Blic.

Podsjetimo, s njim i njegovom reakcijom našalio se švedski političar Carl Bildt koji je na Twitteru napisao: "Ovo je trenutak kada je predsjednik Vučić informiram da će preseliti svoje izraelsko veleposlanstvo u Jeruzalem".

Here the moment President Vucic 🇷🇸 was informed that he was going to move his Israel 🇮🇱 embassy to Jerusalem. pic.twitter.com/8195dGDZQT