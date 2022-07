Vučić i španjolski premijer zapalili Twitter šetnjom: 'Televisa presenta'

Diplomacija je ozbiljan posao, a to je bome dokazao srpski predsjednik Aleksandar Vučić koji se pošteno potrudio da ugosti španjolskog premijera Pedra Sancheza koji je u petak stigao u Beograd u službeni posjet zemlji.

Na društvenim mrežama kruži video na kojoj se dvojica političkih lidera šeću dok ih dočekuje srpska pjevačica Jelena Tomašević, koja u pratnji dvojice glazbenika, pjeva pjesmu "Un año de amor". Snimka te kratke šetnje oduševila je Internet i nije dugo trebalo čekati na brojne reakcije.

Serbia’s President Attempts To Seduce Pedro Sanchez Through The Power Of Music pic.twitter.com/jaX2vt6SFo