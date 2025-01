Vučić će razgovarati s Rusijom: 'Dragi su nama i Moskva i Washington, ali nam je Srbija draža'

Srbija se našla pod teškim sankcijama, ali nije učinila ništa da do njih dođe, ocijenio je u petak srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u povodu odluke američkog ministarstva financija da sankcionira više od 200 subjekata koji djeluju u ruskom energetskom sektoru, uključujući i Naftnu industriju Srbije (NIS). Vučić je u obraćanju javnosti nakon vijesti iz Washingtona istaknuo kako Amerikanci kažu da im nije namjera da Srbija bude meta, niti samo NIS, već da je riječ o sveobuhvatnom udaru na ruske kompanije i sve povezane tvrtke, uključujući i NIS.

Srbijanska vlada prodala je 2008. NIS ruskom Gazpromnjeftu, a prema podacima Središnjeg registra vrijednosnih papira, Gazprom Njeft i Gazprom imaju 56,15 posto vlasništva, dok je 29,87 posto u vlasništvu Srbije. Mogućnost da se Srbija zbog NIS-a nađe pod udarom američkih sankcija još sredinom prosinca 2024. najavio je upravo srbijanski predsjednik, a Veleposlanstvo SAD-a tada je u odgovoru beogradskim medijima istaknulo da je NIS "nacionalni resurs za Srbiju", ali da ruski vlasnici koriste dio profita za financiranje agresije na Ukrajinu. "NIS je dragocjen nacionalni resurs za Srbiju koji je vrijedio više od dvije milijarde dolara 2008., kada je Gazprom kupio više od polovice svojih dionica za mali dio njihove tržišne vrijednosti, a sada je najprofitabilnija kompanija u Srbiji", navelo je tada američko veleposlanstvo u Beogradu.

Vučić je danas istaknuo da je NIS prethodnih 16 godina značajno pridonosio nacionalnom proračunu. Ustvrdio je da se američkim sankcijama protiv NIS-a od Srbije traži "potpuni izlazak ruskog interesa" iz NIS-a i da to "mora biti završeno za 45 dana". Vučić je, tumačeći odluku Washingtona, rekao kako SAD ne dozvoljavaju da se smanji rusko vlasništvo, primjerice 49 posto, već zahtijevaju potpuni izlazak Rusije iz kapitala te naftne kompanije u Srbiji. S planom vlasničke transformacije mora se krenuti odmah, i to uz odobrenje američke vlade i njezina Ureda za kontrolu vanjskih prihoda (OFAC), ustvrdio je Vučić, navodeći da je najavljena "mogućnost konzultacija" sa Srbijom.

Za 45 dana moraju biti završene sve operacije, uključujući sklapanje ugovora, a financijska transakcija se eventualno može odložiti do 12. ožujka, ali je i za to potrebno odobrenje vlade SAD-a, rekao je Vučić. On je istaknuo da Srbija ne želi nikakvo "neprijateljsko preuzimanje" i da će zbog toga razgovarati i s Rusijom. "Reagirat ćemo ozbiljno i odgovorno, pa iako ćemo žuriti, nećemo hitati s donošenjem pogrešnih odluka", rekao je Vučić. On je najavio da će od dolazeće američke administracije tražiti ponovno razmatranje odluke o sankcijama kako bi se vidjelo može li Srbija dobiti olakotne okolnosti i nagovijestio je da će o tome razgovarati i s budućim ministrom financija SAD.

"Dragi su nama i Moskva i Washington, ali nam je Srbija draža, zaštitit ćemo interese Srbije. Neće biti nikakvih nestašica ili financijske katastrofe", poručio je Vučić u obraćanju javnosti na vijest o sankcijama. U povodu donošenja američkog sankcijskog paketa kojim je obuhvaćen i srbijanski NIS, priopćenje je danas objavio i Jadranski naftovod (Janaf), istaknuvši da je ta kompanija njihov dugogodišnji i najveći poslovni partner s kojim ima sklopljeni ugovor o transportu 10 milijuna tona nafte od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2026. godine i da radi na pronalaženju rješenja za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje.

GALERIJA Putin ima 14 jasnih meta: Kada bi doista posegnula za nuklearnim oružjem, Rusija bi prvo gađala ove lokacije