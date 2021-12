Vrh 4. vala korone prošao, uz oprez imat ćemo mirniji Božić

Nastavi li se opadanje broja novozaraženih koronavirusom i ne pokvari li omikron taj trend, božićne blagdane mogli bismo dočekati u nešto mirnijem epidemiološkom razdoblju jer prešli smo vrh četvrtog vala epidemije COVID-19.

Epidemiološke mjere polučile su učinak i sada u Hrvatskoj brojimo oko 25 tisuća oboljelih od COVID-19, dok je na vrhuncu bilo čak 40 tisuća zaraženih. Novih mjera stoga neće biti, no oprez, naravno, ne treba zaboraviti.

Umrlo 11.329 zaraženih

Današnji podaci govore o 3262 novozaražene osobe. U utorak prije tjedan dana bilo ih je 3858, a prije dva tjedna 4926. Činjenica da je manji broj oboljelih, već je poznato, reflektirat će se tek naknadno u bolnicama, koje su nažalost i dalje jako opterećene. Na respiratoru je već tjednima više od 300 bolesnika, danas 319, dok je na bolničkom liječenju 2436 pacijenata. Do danas je od COVID-19 preminulo 11.329 osoba, samo danas 60. U posljednjih mjesec dana od COVID-19 umrlo je čak 1829 osoba. Crna bilanca proizlazi iz podatka da je mjesec dana prije, do 7. studenog, bilo zabilježeno 9500 umrlih.

– Dobar podatak je da pada broj novooboljelih. Pad bilježimo već najmanje tri tjedna i to je dobar pokazatelj da epidemiološke mjere funkcioniraju – rekla nam je dr. Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).

– Vrh četvrtog vala bio je 12. studenog i odonda imamo pad. Taj pad izravna je posljedica epidemioloških mjera i šire primjene COVID potvrda. Kako će biti dalje, nezahvalno je predviđati, ali za pretpostaviti je da će broj oboljelih i dalje padati. Do sada je u prethodnim valovima uvijek bilo tako da je to padanje brojki trajalo desetak tjedana, pa se nadamo da će i sada biti tako, naravno, uz uvjet da novi soj koronavirusa omikron to ne pokvari – pojašnjava dr. Pavić Šimetin i naglašava da svatko od nas o tome treba voditi računa.

– Važno je pritom da svi tijekom božićnih i novogodišnjih okupljanja pripazimo da nas se ne bude previše, da se zatvoreni prostori provjetravaju i da primijenimo sve ostale mjere opreza – ističe epidemiologinja.

Upravo bi se u sljedeća dva tjedna, do Božića, moglo pokazati u kojem će se pravcu razvijati situacija s omikronom, napominje pulmolog dr. Saša Srića iz KBC-a Zagreb.

– Izgleda da smo sada u silaznom kraku četvrtog vala po broju oboljelih. Nešto blaži pad bilježe bolnice prema broju hospitaliziranih. Priljev pacijenata još je uvijek relativno visok, a pad se osjeća više u KB-u Dubrava nego u KBC-u Zagreb – govori Srića.

– Pri predviđanju teško je zanemariti omikron. Jedan od dva soja će prevladati, delta ili omikron, teško da će oba dominirati – uvjeren je dr. Srića.

Napominje kako su informacije koje stižu iz Južne Afrike oprečne pa jedne govore o povećanom broju hospitaliziranih, a istodobno se govori i o manjem broju. Omikron je gotovo dvaput zarazniji od delta-varijante i navodno uzrokuje blažu kliničku sliku kod oboljelih, no pitanje je kako će se ponašati u zimskim uvjetima koji sada vladaju u Europi, ne mora se jednako ponašati kao u ljetnim uvjetima, upozorava pulmolog. Ono što je dobro, dodaje, jest da najnoviji soj neće kompletno zaobilaziti imunosustav i stečenu zaštitu.

Čeka nas i 5. val

– Kako bilo, evidentno nas čeka i peti val, težak ili blag, a cijepljenost nam je nedovoljna i nakon nedavne navale na cijepne punktove koja je cijepljenost podigla za petnaestak posto, pa potom splasnula. Sadašnjih oko 64 posto cijepljenog odraslog stanovništva i dalje nije dovoljno da bismo se zaista mogli opustiti.

Ne bih se puno veselio, već situaciju valja oprezno pratiti i zagovarati maksimalan odaziv na cijepljenje i oprezno pridržavanje svih epidemioloških mjera kako nas trenutačni pad zaraze ne bi zavarao - zaključuje dr. Srića.

HALMED: 33-godišnjak umro od tromba nakon cijepljenja Smrt 33-godišnjaka uslijed tromboze s trombocitopenijom 12 dana nakon cijepljenja cjepivom protiv COVID-19 AstraZenece (Vaxzevria) vjerojatno je povezana s tim cjepivom. Zaključak je to HALMED-a i HZJZ-a nakon ocjene prijave sumnje na nuspojavu cijepljenja. U trenutku prijave u ožujku ove godine, sindrom tromboze s trombocitopenijom vezan uz cijepljenje protiv COVID-19 nije bio poznat, već su ta saznanja iz ocjene EMA-e proizašla naknadno. Do 14. listopada 2021. u europskoj bazi nuspojava zaprimljene su 624 prijave sumnji na sindrom tromboze s trombocitopenijom na oko 69 milijuna doza cjepiva Vaxzevria. U Hrvatskoj je do 6. prosinca primijenjeno 562.938 doza cjepiva AstraZenece, a zaprimljene su ukupno 1584 prijave sumnji na nuspojave od kojih većina nisu ozbiljne

