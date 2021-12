Hrvatska ima jedne od najblažih mjera: U Italiji bez COVID potvrde ni u tramvaj

U Italiji se jučer bez COVID potvrda ne može ući ni u javni prijevoz, u Belgiji svi učenici, pa i oni u dosad izuzetim najnižim razredima osnovnih škola, moraju sve vrijeme dok sjede u klupama nositi maske za lice, a i u nizu drugih europskih zemalja ovih se dana uvode strože protuepidemiološke mjere.

Napravili smo pregled najnovijih mjera po raznim državama članicama, iz kojeg se opet potvrđuje dojam da Hrvatska, nakon Švedske, ima jedne od najblažih mjera protiv COVID-19. Prosvjedi protiv cijepljenja, obveze posjedovanja COVID potvrda ili općenito protiv načina na koji nacionalne vlasti vode borbu protiv epidemije koronavirusa i dalje se događaju u nizu europskih gradova. No, u nekima gube na brojnosti: u nedjelju se, primjerice, u Bruxellesu okupilo nešto više od osam tisuća prosvjednika, a prije dva tjedna bilo ih je oko 35 tisuća.

Italija: Super Green Pass

Od jučer pa do 15. siječnja na snazi su nove mjere, prema kojima svi stariji od 12 godina za obavljanje niza društvenih aktivnosti moraju imati ojačanu "zelenu potvrdu" (tzv. Super Green Pass) koja dokazuje da su ili cijepljeni ili da su preboljeli COVID-19. Običnu "zelenu potvrdu" i dalje mogu dobiti i necijepljeni, odnosno oni koji imaju negativan nalaz PCR testa obavljenog u posljednjih 48 sati, ali s običnom se više ne može – nego samo s ojačanom, "super" verzijom – u restorane, kafiće, kina, kazališta, na sportske utakmice i u vlakove koji voze na dužim relacijama.

S običnom potvrdom, što znači i s negativnim PCR testom, može se na posao, u hotele, lokalni i regionalni javni prijevoz, ali drugdje mogu sami oni sa "super" potvrdom koja dokazuje da imaju antitijela, od cjepiva ili prirodno nakon preboljelog COVID-19. U lokalnom i regionalnom javnom prijevozu dosad se nisu provjeravale nikakve COVID potvrde, ali od jučer se provjeravaju i u Rimu su jučer pisane prve kazne u visini 400 eura. Od 15. prosinca kreće obvezno cijepljenje školskog osoblja, policajaca i vojnika, a djelatnicima u zdravstvenom sektoru cijepljenje će biti uvjet za dolazak na posao od travnja.

Belgija: maske u učionicama

Nošenje maske obvezno je u učionicama i u školskim hodnicima za sve, pa i najmlađe učenike koji su dosad bili izuzeti od tog pravila. Dobra prozračenost će se provjeravati obveznim instaliranjem mjerača razine ugljikova dioksida u svaku školsku prostoriju. U srednjim školama nastavu iz učionica može pratiti maksimalno 50 posto učenika, a ostali prate online. Božićni raspust počinje tjedan dana ranije nego što je dosad bilo planirano, 18. prosinca.

Pokazivanje COVID potvrde i nošenje maski obvezno je i na božićnim sajmovima na otvorenom, ne samo u zatvorenim prostorima. Šatori na božićnim sajmovima na otvorenom smatraju se također zatvorenim prostorom, osim ako nemaju dva potpuno otvorena krila. Za razliku od Nizozemske, gdje je sve zatvoreno nakon 17 sati, restorani i kafići u Belgiji mogu raditi do 23 sata.

Njemačka: obvezno cijepljenje?

Nova vladajuća koalicija, s Olafom Scholzom kao kancelarom, razmišlja o tome da slijedi primjer Austrije i uvede zakonsku obvezu cijepljenja protiv COVID-19, ali zasad je na stolu samo nacrt zakonskih promjena koje bi obvezu cijepljenja najprije uvele za zdravstvene djelatnike i djelatnike u domovima za starije osobe.

Prema tom prijedlogu, koji će uskoro biti upućen u Bundestag, djelatnici u ta dva sektora morat će od 15. ožujka dokazati da su cijepljeni, da su preboljeli COVID-19, ili da imaju medicinsku potvrdu koja opravdava zašto ne mogu biti cijepljeni. Prošloga tjedna proglašen je "kvazi-lockdown za necijepljene": savezne i vlasti svih 16 pokrajina dogovorile su se da u restorane i na slična mjesta mogu samo cijepljeni i oni koji su preboljeli, ne i oni koji se samo testiraju.

Poljska: oštrije uoči Božića

Jedna od samo nekoliko država članica koja sustav europskih COVID potvrda nije proširila i na domaću upotrebu, Poljska ipak kreće u pooštrenje mjera uoči Božića. Premijer Mateusz Morawiecki jučer je najavio da će nove mjere predstaviti danas ili sutra te da će im cilj biti "ojačati mehanizme cijepljenja i učiniti ih obveznima za neke vrste profesija".

Oštrije mjere su potrebne, dodao je poljski premijer, zbog "prevelikog broja umrlih, posebno među necijepljenima". Već je na snazi pravilo da popunjenost crkava, restorana, hotela i kulturnih ustanova ne smije biti veća od 50 posto.

Mađarska: u zdravstvu 3. doza

– Najveći dar koji ove godine možemo darovati svojim najmilijima je to da se pobrinemo da smo svi cijepljeni – rekao je mađarski premijer Viktor Orbán u radijskom intervjuu u petak.

Orban ne uvodi COVID potvrde u domaću upotrebu, ali neprestano poziva na cijepljenje i uveo je obvezno cijepljenje trećom dozom za zdravstvene djelatnike. Cijepljenje je obvezno i za prosvjetne radnike. Na pitanje što s učiteljima koji se nipošto ne žele cijepiti, mađarski premijer odgovara:

– Učitelji su važni, naravno, ali naša djeca su najvažnija. Ako rade s djecom, trebaju učiniti sve što mogu za zdravlje naše djece. Trebaju prihvatiti cijepljenje.

Latvija: dokaz o antitijelima

Zemlja usporediva s Hrvatskom jer je u početku kampanje cijepljenja zaostajala za europskim prosjekom. U međuvremenu je podigla stopu cijepljenosti, dijelom i zahvaljujući lockdownu za necijepljene, koji je na snazi od 15. studenog. Oni koji imaju samo negativan nalaz PCR testa, a nemaju dokaz o antitijelima, od tog datuma mogu ulaziti samo u ljekarne i trgovine s hranom, a od sljedećeg ponedjeljka više ne mogu ni na svoja radna mjesta.

Od 15. prosinca svi zaposleni, osim onih koji rade od kuće, moraju imati potvrdu o cijepljenju ili preboljenju COVID-19. Negativan nalaz PCR testa od sljedećeg tjedna se ne računa kao jednako valjan uvjet za dolazak na posao. Necijepljeni ne smiju ni na mise: u crkve mogu ući samo individualno, dok u njima nema cijepljenih i preboljelih vjernika, a i tada samo na 15 minuta, s maskom na licu.

Švedska: za više od 100 ljudi...

Na snazi su i dalje vrlo liberalne mjere. Nema obveze pokazivanja COVID potvrda pri ulasku u restorane, kafiće i slična mjesta. COVID potvrde potrebne su samo za ulazak na događaje u zatvorenom prostoru na kojima se okuplja više od 100 ljudi. Nema obveze nošenja maski kao u većini drugih država. Ali u četvrtak prošloga tjedna vlada je najavila da bi uskoro mogla dati preporuku (ne i obvezu) da se maske nose u javnom prijevozu i u sličnim gužvama. Nitko u vladi ne razmišlja o uvođenju obveznog cijepljenja protiv COVID-19.

Prekogranična putovanja

COVID potvrde i dalje omogućuju građanima Europske unije da unutar EU putuju jednostavnije, odnosno da budu izuzeti obveznog testiranja ili samoizolacije po dolasku na odredište ili povratku kući. No, zbog pojave novog soja omikron neke zemlje uvode obvezu PCR testiranja i za cijepljene s COVID potvrdama. Velika Britanija je to uvela, a države članice EU su to zasad uvele samo za putnike koji dolaze iz zemalja u Africi u kojima je omikron najprije otkriven.

U Vijeću EU traju rasprave među državama članicama oko prijedloga Komisije da COVID potvrde ostanu zlatni standard za lakša prekogranična putovanja tijekom cijele zime, odnosno da se izbjegne povratak na situaciju od prije godinu ili dvije, kad nije bilo cjepiva.

