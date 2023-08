Vratilo se sunce: Subota gotovo bez oblaka u cijeloj Hrvatskoj, temperature do 31°C

Dugoočekivani toplo i sunčano vrijeme od subote bi napokon moglo prevladavati u Hrvatskoj, sudeći po prognozama Državnog hidrometeorološkog zavoda. Vikend će tako započeti uz sunčano vrijeme uz mjestimice malu naoblaku, dok će temperature u subotu ići do 31 Celzijevih stupnjeva.

Temperature mora se, prema posljednjim mjerenjima, kreću se između 25 i 27 Celzijevih stupnjeva. Najniža zabilježena temperatura bila je u Opatiji, 25.5 stupnjeva Celzijusa.

Meteorolog Tomislav Kozarić prognozirao je za HRT kako će u subotu u istočnoj Hrvatskoj oblaka biti još manje nego ovoga petka, a uz slab vjetar kratkotrajne magle bi ujutro moglo biti lokalno u Posavini. Najniža temperatura će ujutro biti oko 12°C, a danju će dosezati 28-29 °C.

U središnjoj Hrvatskoj se očekuje također sunčano vrijeme, ujutro uz rijeke nakratko uz mogućnost magle. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 14 °C, no danju malo toplije uz najvišu temperaturu između 27 i 29 °C.

Sunčano će biti i na zapadu zemlje, u gorskim predjelima danju ponegdje uz malo oblaka, ujutro po kotlinama lokalno i kratkotrajna magla, najavio je Kozarić. Vjetar većinom slab sjeveroistočni, na sjevernom Jadranu u početku slaba i umjerena bura, podno Velebita mjestimice jača, a poslijepodne zapadnjak i sjeverozapadnjak. Dnevna temperatura od 24 °C u gorju do vrućih 31 °C na obali, a po kotlinama ujutro svježe.

Sunčano bit će i u Dalmaciji uz jutarnju temperaturu zraka na obali oko 20 °C te najvišu dnevnu od 29 do 31 °C. U noći i ujutro većinom umjerena bura, a od sredine dana jugozapadni i sjeverozapdni vjetar. I na jugu će prevladavati toplo vrijeme, no pritom će u noći i ujutro ponegdje puhati jaka bura, a poslijepodne umjereni jugozapadnjak. Noć uz obalu topla, najniža temperatura od 20 do 23 °C, a danju do oko 30 °C

- U nedjelju i prvim danima idućeg tjedna na kopnu sunčano, uz postupni porast temperature. Jutra sve toplija, a danju vruće, kako i priliči sredini kolovoza. Sunčano i još toplije idućih dana bit će i na Jadranu, najviša temperatura zraka dosezat će i 33-34 °C. Ujutro burin, popodne zmorac - najava je meteorologa Kozarića.

