Vratila se putovanja: Agencijama telefoni stalno zvone, škole masovno organiziraju izlete...

Otkako je prije otprilike mjesec dana Ministarstvo obrazovanja izdalo preporuku da se po Hrvatskoj može putovati bez ograničenja, u agencijama koje rade školske izlete i ekskurzije telefoni ne prestaju zvoniti. Osnovne škole masovno su objavile javne pozive za organizaciju putovanja, a javljaju se i srednje u kojima procjenjuju da je praktičnije otputovati na neku domaću destinaciju nego iščekivati i riskirati s inozemstvom.

– Da, ima i nešto srednjih škola, pitaju za Prag, Španjolsku, ali većina ipak za domaće destinacije. Iz Dalmacije su upiti uglavnom za Istru, Zagorje, Slavoniju, a s kontinenta za obalu, sve do Makarske i Dubrovnika. Uvijek je problem što svima odgovaraju isti termini, u proljeće vrijeme Uskrsa ili početak svibnja, a pogotovo sada kad se sve sabilo u mjesec-dva. Nažalost, neće svi moći otputovati kada i kamo su željeli jer nema dovoljno smještajnih kapaciteta. U Istri, recimo, samo pet-šest hotela prima učenike, a više hotela od toga nije na raspolaganju za školarce ni u Zagorju – kaže Marko Miočić, direktor splitske agencije F-tours.

Cijene su, inače, u prosjeku desetak posto više nego prije pandemije, pa za grupu od četrdesetak učenika trodnevno putovanje u Hrvatskoj po svakom obično ispada oko 1800, a četverodnevno od 2100 do 2500 kuna. Unatoč želji u većini škola da se nadoknadi propušteno lani i preklani, u 2022. će se realizirati 60-70 posto putovanja iz godina prije pandemije, procjenjuju u Udruzi hrvatskih putničkih agencija (UHPA). Pritom, ponajmanje srednjoškolskih.

– Za njih je dosta kasno, obično su to skuplji aranžmani i dogovori kreću mjesecima prije samog putovanja kako bi roditelji to mogli isfinancirati na više rata. No, u cjelini upita je trenutačno toliko da agencije jedva stižu sve odraditi – potvrđuje predsjednik UHPA-e Tomislav Fain.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL Turisti iz Ukrajine i Rusije nisu činili beznačajan dio hrvatskog turističkog kolača i njihov nedolazak zacijelo neće biti lako nadoknaditi

– No, važno je da se napokon i taj segment oporavlja, vrijednost školskih putovanja prije pandemije godišnje je dosezala oko 350 milijuna kuna i to je protekle dvije godine jako falilo kako agencijama tako i prijevoznicima, turističkim vodičima, muzejima, pa i domaćinima u smještaju.

Većini koja je uplatila izlet ili ekskurziju svojoj djeci u 2020. novac je, tvrdi Fain, vraćen ili su dobili zamjenska putovanja.

– Možda je ostalo pet-šest posto neriješenih slučajeva. Dio agencija i dalje se trudi obeštetiti roditelje, ali neke su agencije, nažalost, otišle u stečaj pa je sud ostao jedini način da ljudi dođu do svog novca. To su, nasreću, malobrojni slučajevi – tvrdi Fain i savjetuje roditeljima da se dobro raspitaju kome će dati povjerenje jer, kaže, ima agencije koje su otišle u stečaj samo kako bi izbjegle plaćanje, a sad isti ljudi osnivaju nove agencije i nastoje poslovati kao da se ništa nije dogodilo.