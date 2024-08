'Vrata pakla' u Turkmenistanu još uvijek su misterij: Ne zna se kako su nastala, a možda im se bliži kraj

Rijetko se industrijska nesreća razvije u veliku turističku atrakciju, ali kada je sovjetski istraživački tim prije više od 50 godina bušio prirodni plin u Turkmenistanu, navodno je pokrenuo lančanu reakciju koja je stvorila plinski krater – ogromnu, vatrenu rupu koja je na kraju postala mnogima vrlo zanimljiv prizor te fenomen koji se naziva i "Vrata pakla". Stojeći oko ruba, može se osjetiti intenzivna toplina koja izlazi iz rupe, a prizor je posebno dramatičan noću.

Okružen dinama i stjenovitim izbočinama u udaljenom dijelu pustinje Karakum, krater je glavna stanica na gotovo svakom obilasku ove srednjoazijske države. Kad su se putnici prvi put počeli okupljati u Darvazi, nije bilo usluga za posjetitelje niti sadržaja. Danas postoje tri kampa s noćenjem u jurtama ili šatorima, obroci te prijevoz do ruba kratera za one koji ne žele hodati. Krater je širok otprilike 70 metara i dubok 30 metara. Sigurnosna ograda dodana je 2018. kako bi spriječila posjetitelje da priđu preblizu plamtećoj vrtači, piše CNN.

"To je urušena plinska špilja", istaknuo je autor Ged Gillmore, koji je pisao o krateru. "Ali, postoji neka jezovitost u vezi s tim, a meni je zapravo bilo prilično jezivo." Krater možda neće još dugo postojati, barem ne u svom vatrenom obliku. U nekoliko je navrata vlada Turkmenistana spomenula mogućnost da se krater nekako zapečati. U međuvremenu, oni koji već godinama posjećuju Darvazu kažu da je plamen mnogo manji nego što je bio. "Rekao bih da gori samo na oko 40% razine koju sam tamo prvi put vidio 2009.", kaže Dylan Lupin.

