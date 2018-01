Muškarac (82) poslan u zatvor: 'To nije šala, zakon je za sve isti'

Muškarac (82) iz Ivanca Križevačkog poslan je iza rešetaka nakon što je još jednom uhvaćen u vožnji mopeda bez položenog vozačkog ispita.

U srijedu poslijepodne policajci su ga zatekli kako se svojim starim mopedom vozi po svojem mjestu. Uveden je u policijsku evidenciju kao ponavljač najtežih prekršaja, a na tri dana u zatvoru ga je osudio stari znanac, križevački prekršajni sudac Darko Laklija, piše Podravski.hr.

– Da je riječ o ‘opakijem liku’, dobio bi 15 ili možda čak cijelih 60 dana zatvora koliko je po zakonu propisano. No, 'ajde, rekao sam mu, stariji ste čovjek, i morao sam mu pokazati da prekršaj koji je napravio nije šala – rekao je Laklija.

– Bio je kod mene prije tri godine i tada sam mu dao uvjetnu kaznu koju sada nisam mogao opozvati jer ju je odslužio. Rekao sam mu da su novčane kazne velike i da će sljedeći puta završiti u zatvoru, no on se i dalje vozio. Zakon je za sve isti, vozili vi motor ili maybach. Mora se imati vozačku dozvolu, no on je nema – objašnjava.

– Možda izgleda smiješno da kažnjavamo stare ljude, no u zakonu ne piše da se on odnosi na nas mlade. Svi su pred zakonom jednaki – naglašava sudac.

Pogledajte i galeriju fotografija koje su nas nasmijale, ali i šokirale: