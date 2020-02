Vojnik ubio najmanje 12 osoba, ima 21 taoca i pitao na Facebooku: 'Da se predam?'

U masovnoj pucnjavi tajlandski vojnik Jakropanth Thomma ubio najmanje 12 osoba u i oko grada Korata, sjeveroistočno od Bangkoka, javljaju tajlandski mediji.

Kako javlja Bangkok post, vojnik je pucao po nadređenima, kolegama vojnicima i civilima. Prema prvim informacijama, najprije je ubio nadređenog i dvojicu kolega unutar vojnog kampusa te kako je potom ukrao vozilo i zaputio se u šoping centar.

Sakriva se u obližnjem shopping centru, uzeo je taoce. Drži 21 taoca. U planu je zajednička akcija vojske i policije.

Panic in the mall after a Thai soldier went on a shooting rampage in Nakhon Ratchasima, now holding 21 hostages



A combined operation of police & army is underway to look for the shooter who killed at least 12 people in #Thailand 🇹🇭https://t.co/TnofxM4eaI pic.twitter.com/fkYfcqtEag