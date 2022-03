Vojni stručnjak: Da je eksplodiralo 120 kg eksploziva, sumnjam da bismo imali bilo kakve ostatke bilo čega

Vojni stručnjak Robert Barić gostovao je u Dnevniku HTV-a i komentirao pad letjelice na Zagreb. Naime, iz visokih izvora u MORH-u doznaje se da je bomba pronađena u letjelici koja je pala na Zagreb bila težine do 120 kilograma. Srećom, letjelica je udarila u meko tlo pa se eksplozija dogodila ispod zemlje. Da je udarila, primjerice u asfalt ili beton, posljedice bi bile katastrofalne. No, Barić je skeptičan što se tiče takvog objašnjenja.



- Prvo može li se aviobomba od 120 kg staviti u unutarnji prostor za elektroniku - to su dvije kamere - jedna panoramska, jedna za prednje snimanje i eventualno oprema, ako je i tu bila. To je ipak 120 kg eksploziva, da je to eksplodiralo, sumnjam da bismo imali bilo kakve ostatke bilo čega i po meni se radi o eksploziji sustava za samouništenje opreme i skupljenih podataka i eventualno piropatrona kojim se izbacuju kamere prije nego se letjelica spusti - smatra dr. sc. Robert Barić.

- Vidjet ćemo, u teoriji je moguće i to, ali nisam baš siguran, dodao je Barić komentirajući izvor iz MORH-a.

VIDEO>> Prikazani izvučeni dijelovi letjelice