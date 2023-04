Vojni analitičar: 'Ukrajinci koriste taktiku držanja Rusa u napetosti, ne znaju kad će ih napasti'

Povjerljivi ratni dokumenti koji detaljno opisuju tajne planove Amerike i NATO-a za jačanje ukrajinske vojske prije planirane ofenzive objavljeni su ovaj tjedan na društvenim mrežama, objavio je danas New York Times. Pentagon istražuje tko bi mogao stajati iza curenja dokumenata koji su se pojavili na Twitteru i Telegramu. Čini se, kao tvrde analitičari, da su dokumenti u određenim dijelovima izmijenjeni u odnosu na njihov izvorni format, a da iza svega stoji Moskva. Drugi kažu da bi iza curenja osjetljivih informacija mogli stajati Rusi. O tome što se krije iza dokumenata, stoji li zaista Rusija iza svega, ali i kako bi se to moglo odraziti na najavljenu proljetnu ukrajinsku ofenzivu, razgovarali smo s vojnim analitičarem Branimirom Vidmarovićem. "To je najnormalnija pojava, dokumenti raličite razine tajnosti stalno cure na sve strane i detalji razgovora također. Kako? Zašto? Tko? To će utvrditi istraga i o tome nema smisla sada razgovarati" mišljenja je Vidmarović.

"Dokumenti cure, to može biti netko iznutra. Što se tiče njihovog sadržaja, ja shvaćam koliko je to uvijek egzotično i interesantno kada nešto tajno postane javno", kaže vojni analitičar. "To je nešto što nam neda puno informacija i ne mijenja tijek ratovanja niti za jednu od strana", naglasio je.

Dopisnik The Wall Street Journala Yaroslav Trofimov objavio je na svom Twitteru fotografije iz tajnih dokumenta, navodno original i photoshop na kojima se vidi da se brojke ne podudaraju.

"Što se tiče tih brojki. Imamo original i imamo navodni photoshop, to je isto problematičan dio. Kako mi znamo koji je original, a koji je photoshop. To može biti i dezinfomacija s ruske strane, a može biti i nečija zla šala, odnosno netko iznutra u Americi tko želi podgrijati kaos malo, stvoriti pomutnju u infomacijskom polju", kaže.

Što se tiče dijeljenja informacija između Amerikanaca i Ukrajinaca, i navodnih susprezanja Ukrajinaca da baš sve dijele, Vidmarović kaže: "Ništa ne možemo sigurno znati. Ono što znamo u zadnjih godinu dana iz tih glasina neprovjerenih ili poluprovjerenih, Ukrajinci doista ne žele s Amerikancima dijeliti baš sve podatke, najviše ne žele dijeliti količinu poginulih. Sve ostalo dijele zato što je suicidalno ne dijeliti s Amerikancima informacije. Amerikanci pak sa svoje strane, dijele sve što znaju kompletno, najviše obavještajne infromacije, satelitske snimke i tu nema s njhove strane nikave rezerve", kazao je.

Na pitanje kako će sve utjecati na najavljenu ukrajinsku ofenzivu i možemo li je uskoro očekivati, Vidmarović kaže da se ofenziva već najavljuje mjesec i pol i nikako da krene. Objasnio je u čemu je zapravo stvar.

"Ako je suditi po prošlom protuudaru Ukrajinaca gdje su oslobodili jedan dio teritorija onda smo naučili da Ukrajinci najavljuju ali ne napadaju kad najavljuju, što je strateški logično. Uvijek se provlači misao: A zašto najvljivati, zašto ne skriti, čemu otkrivati karte? Ali kako stvari stoje, vrlo je vjerojatno da se radi o taktici i držanju u napetosti, kada Rusi zapravo ne znaju kada će biti što. Danas, sutra, za dva mjeseca. Već mjesec i pol se najavljuje ofenziva i nikako da krene. Tu može biti i drugih razloga, da se kompletiraju s tenkovima i s onim MiG- ovima koji će dati Poljska. Nema smisla počinjati veliku operaciju bez tehničke podrške, a kada imate i tenkove i rakete i zrakoplove. Osim taktike zavlačenje i obrane, sigurno ima i ovaj tehnički detalj", naglasio je.

Što je s bitkom za Bahmut?

"Svako malo čitam da su Rusi zauzeli Bahmut. Nažalost pravu sliku ćemo imati kasnije, ovo je sada sve s velikom pauzom, nešto se dogodi, a mi pravu sliku saznamo kasnije. Čuju se glasine i informacije. Sasvim je moguće po meni da je Bahmut pao zato što se ukrajinska vojska tamo iscrpila kao i Rusi. Bahmut kao takav, nema posebni značaj, on nije transportno čvorište, nije veliki industrijski grad. Bahmut je dobro pozicioniran, ako ga Rusi zauzmu, da se ide dalje osvajati čitav Donbas", kaže.

Na pitanje kada možemo očekivati postavljanje taktički nuklearnog oružja od strane Rusije, Vidmarović naglašava da će to biti kada Bjelorusi pripreme posebna skladišta za nuklerano oružje po novim standardima, navodno do ljeta. Razlog što Putin to radi, je jedan čudan odgovor, zbog toga što su Britanci najavili da će poslati streljivo od osiromašenog uranija, dodao je.

Dodajmo i da neki američki analitičari kažu da se dijelovi tajnih dokumenata čine ipak autentičnima i da će Rusiji pružiti vrijedne informacije poput rasporeda za isporuku oružja i trupa, nagomilavanja ukrajinskih trupa i drugih vojnih detalja. Dokumenti nadalje ne daju konkretne borbene planove, poput toga kako, kada i gdje Ukrajina namjerava pokrenuti svoju ofenzivu, za koju američki dužnosnici kažu da će vjerojatno uslijediti u sljedećih mjesec dana. Podaci u dokumentima stari su najmanje pet tjedana, a posljednji datiraju od 1. ožujka, stoji u izvješću koje je objavio NYT.

