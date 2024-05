Kosor: Nitko se nije dao poniziti kao Plenković, pred njim je još puno problema

Jadranka Kosor, bivša premijerka i liderica HDZ-a, je u interjvuu za N1 komentirala formiranje većine između HDZ-a i Domovinskog pokreta. “Darija Hrebaka nikad ne zovem po imenu nego ‘onaj koji je pobjegao iz izolacije za vrijeme covida’. On je od jučerašnjeg ‘nisam zadovoljan pregovorima’ do današnjeg dana postao je blagotvorni lijek kojeg bi Plenković privio na ranu. Kao i svi ostali, bivši i sadašnji zastupnici koji su izabrani na HDZ-ovim listama, većina ne bi vidjela Hrvatski sabor da ih HDZ nije stavio na listu” izjavila je Kosor.

Osim toga, rekla je kako se tijekom pregovora nitko nije ponizio kao premijer Andrej Plenković. “Svi su oni dali odriješene ruke Andreju Plenkoviću da i ovo s manjinama riješi kako god on to zna. Može se konstatirati da se nitko na političkoj sceni u tijeku pregovora nije dao toliko poniziti kao Plenković. Zato je on bez da je trepnuo prešao preko svih političkih kvalifikacija koje su izrečene o njemu iz DP-a. Ljudi koji su u stanju izreći takve političke kvalifikacije poput toga da je lopov, izdajnik, nisu to iznijeli samo u kampanji nego i u Hrvatskom saboru. No, i Plenković je govorio da su oni kvarni ljudi", rekla je bivša HDZ-ova predsjednica.

"To govori o dubokom prijeziru i to se ne može zaboraviti. Oni koji to kažu, lažu. To je važno zbog povjerenja, a Vlada se ne može voditi ako nemate povjerenja u glavnog partnera. Plenković ih je vrlo jasno stavio u skupinu koja je odgovorna za ograde na Markovom trgu i to nije povučeno. Sigurna sam da Andrej Plenković to ne može zaboraviti, radi se o jumbo plakatima koji su stajali u Vukovaru”, dodala je u intervjuu.

"Pred Plenkovićem je još jako puno problema, još i njemu nije potpuno jasno kako će riješiti pitanje SDSS-a" rekla je te iskomentirala je i kako se Plenković zasigurno već nešto dogovorio s Miloradom Pupovcem te kako mu se "žuri formirati vladu prije Europskih izbora zbog sraza HDZ-a i SDP-a".

