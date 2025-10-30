Voditeljici Binga pozlilo u emisiji uživo, počela se tresti pa se srušila, program odmah prekinut

Voditeljici Maši Zipovski, poznatoj po vođenju popularne emisije "Bingo" u Srbiji, sinoć je iznenada pozlilo tijekom izravnog prijenosa. Dok je čitala brojeve, počela se tresti, a potom se srušila, nakon čega su joj članovi ekipe odmah pritekli u pomoć, što je rezultiralo naglim prekidom programa.

Snimka incidenta brzo se proširila društvenim mrežama. Nedugo nakon događaja, voditeljica se oglasila na svojem Instagram profilu poručivši: "Hvala svima na brizi. Dogodi se, ali sada je sve u redu. Oprostite na prekidu programa i hvala na razumijevanju. Već od sutra se vidimo".