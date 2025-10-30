Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 95
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
NA SRPSKOJ TELEVIZIJI

Voditeljici Binga pozlilo u emisiji uživo, počela se tresti pa se srušila, program odmah prekinut

Screenshot
VL
Autor
Vecernji.hr
30.10.2025.
u 11:41

Maša Zipovski kasnije se javila na svom Instagram profilu te napisala da joj je dobro

Voditeljici Maši Zipovski, poznatoj po vođenju popularne emisije "Bingo" u Srbiji, sinoć je iznenada pozlilo tijekom izravnog prijenosa. Dok je čitala brojeve, počela se tresti, a potom se srušila, nakon čega su joj članovi ekipe odmah pritekli u pomoć, što je rezultiralo naglim prekidom programa.

 Snimka incidenta brzo se proširila društvenim mrežama. Nedugo nakon događaja, voditeljica se oglasila na svojem Instagram profilu poručivši: "Hvala svima na brizi. Dogodi se, ali sada je sve u redu. Oprostite na prekidu programa i hvala na razumijevanju. Već od sutra se vidimo".

Ključne riječi
bingo voditeljica

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja