Vođa Grenlanda grubo odgovorio Trumpu: Mi nismo na prodaju niti ćemo ikada biti na prodaju

Grenland nije na prodaju, rekao je njegov premijer u ponedjeljak, odgovarajući na komentare izabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa o "vlasništvu i kontroli" nad arktičkim otokom koji je dio Danske više od 600 godina. "Grenland je naš. Mi nismo na prodaju niti ćemo ikada biti na prodaju. Ne smijemo izgubiti svoju dugotrajnu borbu za slobodom", rekao je premijer otoka Mute Egede u pisanom komentaru.

Trump je u nedjelju objavio da je izabrao Kena Howeryja, bivšeg veleposlanika u Švedskoj, kao svog ambasadora u Kopenhagenu te se osvrnuo na status Grenlanda, djelomično autonomnog dijela Danske, na kojem je velika baza američkog ratnog zrakoplovstva. "Radi nacionalne sigurnosti i slobode diljem svijeta, Sjedinjene Američke Države smatraju da su vlasništvo i kontrola nad Grenlandom apsolutna nužnost", napisao je Trump na svojoj društvenoj platformi Truth Social. Trump, koji stupa na dužnost 20. siječnja, nije pružio daljnje pojedinosti.

Dansko ministarstvo vanjskih poslova kao ni ured premijera nisu odmah bili dostupni za komentar. Danska vlada mora jasno kazati da ne može biti rasprave ili pregovora o kontroli nad Grenlandom, rekao je zastupnik danskog parlamenta Rasmus Jarlov iz redova oporbene Konzervativne stranke na društvenoj mreži X. "U slučaju da američke aktivnosti idu u smjeru preuzimanja kontrole nad danskim teritorijem, to se mora spriječiti i tome se mora suprotstaviti. U tom slučaju ne smiju ni biti tamo", rekao je Jarlov, čelnik parlamentarnog odbora za obranu.

Otok, čiji je glavni grad Nuuk bliže New Yorku doli danskom glavnom gradu Kopenhagenu, sadrži bogata nalazišta minerala, nafte i plina. No, sporo se razvija, a gospodarstvo otoka ovisi o ribarstvu i godišnjim subvencijama iz Danske. S obzirom na zračnu bazu Pituffik, Grenland je strateški važan za američku vojsku i njen sustav za rano upozoravanje na balističke projektile jer najkraća ruta od Europe do Sjeverne Amerike prolazi kroz otok.

Tijekom svog prethodnog mandata, Trump je 2019. izrazio interes za kupovinom Grenlanda, no Danska i otočke vlasti su brzo odbacili prijedlog prije nego što je uopće došlo do službenih razgovara. Danska premijerka Mette Frederiksen je tada Trumpovu ponudu nazvala "apsurdnom", a on je njen stav prema toj ideji nazvao "gadnim" te otkazao svoj posjet Kopenhagenu.

Frederiksen je i danas premijerka Danske.

Grenland od 2009. ima pravo proglasiti nezavisnost od Danske, no otok s oko 56.000 stanovnika, koji ovisi o godišnjim pozamašnim transferima iz danskog proračuna, dosad to nije učinio.

Također, Trump je u nedjelju zaprijetio da će vratiti američku kontrolu nad Panamskim kanalom, optuživši Panamu da pretjerano naplaćuje korištenje srednjoameričkog prolaza, zbog čega ga je oštro ukorio panamski predsjednik Jose Raul Mulino.