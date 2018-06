Odbacili prozivke

Vlada: Ribić je nasjeo na neistine, Plenković to nikada nije izjavio

"Plenković govori da je iseljavanje 'in'. Ljudi nam napuštaju zemlju, sve je potkopano i dovedeno u pitanje, a Plenković koristi termin kao da je to moda - in", rekao je Ribić na konferenciji za novinare