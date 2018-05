Vlada: Neće biti potrebno produljiti trajanje lex Agrokor

Unatoč buri koja se digla nakon odluka Trgovačkog suda i Visokog trgovačkog suda te interpretacija tih odluka koje brane plaćanje konzultanata za provjeru modela namirenja ili pak ruše skupine vjerovnika, u Banskim dvorima i u Agrokoru umiruju situaciju te tvrde da će se nagodba postići u roku. Zato Vlada drži da neće biti potrebno produljiti lex Agrokor nakon 10. srpnja.

Temperaturu dižu reakcije nezadovoljnih pojedinaca, komentira se u Banskim dvorima, u kojima ni u odlukama suda ni u reakcijama Francka, Adris grupe i drugih koji su istupili ne vide ozbiljnu prijetnju sklapanju nagodbe. Sam izvanredni povjerenik Fabris Peruško u intervjuu za Večernji list kao “veliki problem” istaknuo je kratki rok do 10. srpnja, a u tom kratkom roku sud mu je odlukama stvorio dodatni posao. Trgovački sud zabranio je plaćanje novih konzultanata, a oni su angažirani i da provjere model namirenja čija je objava zbog te provjere prolongirana za kraj svibnja. Sada osim provjere Peruško mora osmisliti kako će konzultante platiti jer mu sud to zabranjuje. To će zasigurno usporiti kreiranje modela po kojem se svi vjerovnici naplaćuju pa je pitanje hoćemo li ga vidjeti do kraja svibnja. S obzirom na to da je Visoki trgovački sud srušio grupe vjerovnika, umjesto fokusiranja na tehničke detalje, izvanredna uprava sada je prisiljena ozbiljno se uhvatiti kreiranja novih grupa.



– Interpretacije nekih vjerovnika prema kojima nagodbu među vjerovnicima Agrokora neće biti moguće postići u zakonskom roku nisu utemeljene. U idućih nekoliko dana Trgovačkom sudu ponovno ćemo predložiti broj članova vjerovničkog vijeća i razvrstavanje vjerovnika u skupine te još jasnije obrazložiti takav prijedlog. Kako je formiranje stalnog vijeća u interesu samih vjerovnika, očekujemo da će svoje predstavnike izabrati brzo – stoji u izjavi koja je u četvrtak stigla iz Agrokora kao reakcija na izjavu tvrtke Franck da ne vjeruju da je moguće osnovati stalno vjerovničko vijeće, a time ni izglasati nagodbu. Ni u Vladi ne vjeruju da bi osnivanje stalnog tijela trebalo biti sporno, a i dalje tvrde da privremeno vijeće može pripremati nagodbu jer ionako vjerovnici, odnosno svi sudionici procesa, a ne samo njihovi predstavnici u tijelu, mogu potvrditi nagodbu.

– Načelni sporazum vjerovnika postignut 10. travnja ove godine ima podršku većine vjerovnika koja je potrebna za postizanje nagodbe i dok je to tako, postizanje nagodbe nije upitno – podsjeća Agrokor na dokument koji su potpisali veliki vjerovnici koji imaju potrebnih 66 posto tražbina za izglasavanje nagodbe. U Agrokoru dodaju i da proces ide svojim tijekom te da sud u njemu ima vrlo aktivnu ulogu te kako se približava nagodba i sve više posla, a napominju i da su ti događaji očekivani, pogotovo prije postizanja nagodbe vjerovnika.