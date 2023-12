VKS odbio Mafalaniju smanjiti kaznu od 22 godine zatvora

Amiru Mafalaniju, koji služi kaznu zbog svoje uloge u ubojstvu Ive Pukanića i Nike Franjića 2008. te kojeg uskoro čeka novo suđenje, Visoki kazneni sud (VKS) odbio je žalbu kojom je tražio tzv. nepravu obnovu kaznenog postupka te je potvrdio presudu Županijskog suda u Zagrebu iz rujna 2022. Tom presudom Mafalaniju su objedinjene sve presude koje su mu izrečene za razna kaznena djela, od ubojstva do prijevara, te je osuđen na jedinstvenu kaznu od 22 godine zatvora. VKS je i obrazložio zašto je Mafalaniju žalba odbijena.

– Prvostupanjski sud ispravno je naveo okolnosti kojima su se rukovodili sudovi u postupku individualizacije kazni izrečenih u presudama. Uvažavajući posebnosti ličnosti višestrukog počinitelja kaznenih djela i ukupnost počinjenih kaznenih djela osuđeniku je pravilno izrečena jedinstvena kazna zatvora od 22 godine, koja je veća od pojedinačno utvrđenih, a ne doseže njihov zbir. Radi se o višestrukom počinitelju različitih kaznenih djela, i to protiv imovine (prijevara) i protiv gospodarstva (prijevara u gospodarskom poslovanju) koje kriminalno ponašanje je kulminiralo udruživanjem za počinjenje kaznenih djela te pomaganjem u teškom ubojstvu i ubojstvu koja kaznena djela je činio od ožujka 2008. pa do kraja 2008. što upućuje na izrazitu upornost i bezobzirnost u protupravnom postupanju, a sve s ciljem postizanja materijalne koristi. Jedinstvenom kaznom zatvora u trajanju 22 godine izražena je jasna društvena osuda zbog počinjenih kaznenih djela – naveo je u svom obrazloženju VKS.

Mafalani je bio dio kriminalne skupine koja je 2008. sudjelovala u ubojstvu Ive Pukanića i Nike Franjića, za što je osuđen na 16 godina zatvora. Imao je još šest presuda zbog imovinskih delikata, a kazne su iznosile od osam mjeseci do godinu dana zatvora. Sve te kazne objedinjene su u jedinstvenu kaznu od 22 godine zatvora, a Mafalani se žalio i tražio da se presuda ukine ili preinači. Smatrao je da bi objedinjena kazna trebala biti niža navodeći i to da su sva djela počinjena prije 14 godina kada je bio – mlad i neosuđivan.

– Tijekom izdržavanja kazne završio sam više posebnih programa usmjerenih na razvijanje svijesti o pogibeljnosti činjenja kaznenih djela – naveo je Mafalani. No to nije impresioniralo VKS. A kako je “razvio svijest”, svjedoči to što mu uskoro na zagrebačkom Županijskom sudu počinje – novo suđenje. Suoptuženica mu je majka, Branka Mafalani. USKOK u optužnici protiv njih tvrdi i da su u Kaznionicu u Lepoglavi, preko Mafalanijeve majke stizali CD-ovi na kojima su bili razni filmovi i serije, uključujući i pornografiju, te anabolički steroidi za smirenje.

