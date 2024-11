Vjetar zatvorio dio A1, prekinute trajektne linije, zbog niskih temperatura moguća i poledica

Državni hidrometeorološki zavod izdao je prognozu za petak. U unutrašnjosti će biti umjereno do pretežno oblačno, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu će prevladavati sunčano, prijepodne na južnom dijelu oblačnije. Na istoku i jugu mogućnost i za malo kiše, piše DHMZ. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Najviša dnevna temperatura od 4 do 9, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 11 i 16 stupnjeva Celzijusovih.

Zbog navedenog vjetra za sav promet zatvorene su: dionica autoceste A1 Sveti Rok-Posedarje te je obilazak samo za osobna vozila državnim cestama preko Gračaca, Obrovca i Karina, za sva ostala vozila preko Gračaca, Knina i Kistanja, a zatvorena je i državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački, izvijestio je HAK. Zbog vjetra u prekidu su: trajektna linija Prizna-Žigljen te katamaranska linija Jelsa-Bol-Split.

Samo za osobna vozila otvorene su: autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice (obilazak za ostale skupine vozila je starom cestom kroz Gorski kotar-DC3), Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene i državna cesta DC27 Gračac-Zaton Obrovački-Donji Karin.

Zbog vjetra: na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupinu vozila), a između Senja i Karlobaga dodatno je zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila).

Teretno vozilo u kvaru je na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Lučko i Buzin u smjeru Lipovca i vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 80 kilometara na sat. Povećana je gustoća prometa: na brzoj cesti Solin-Klis (DC1) u smjeru Splita; na Jadranskoj magistrali (DC8) u Solinu te na dionici između Stobreča i Podstrane.

U priobalju puše jaka bura s olujnim, podno Velebita lokalno i orkanskim udarima. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima. Ponegdje ima i magle. Na državnoj cesti Bjelopolje-Donji Lapac (DC218) zabrana je prometa za vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu te za teretna vozila s priključnim vozilom, zbog zimskih uvjeta.

Povodom praznika "Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje" zabrana za teretna motorna vozila, najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona bit će na pojedinim cestama u Istri i priobalju (zabrane nema na autocestama te državnoj cesti DC1): u petak, 15. studenog od 15 do 23 sata i u ponedjeljak, 18. studenog od 14 do 23 sata.

Preko mosta Ilok-Bačka Palanka dopušta se promet vozilima čija je najveća dopuštena masa do 24 tone, zabranjuje se stvaranje kolona vozila na mostu i brzina kretanja je ograničena na 30 kilometara na sat. Povremeno se zatvara cesta koja vodi od GP Slano, a nalazi se na području BiH, dok je navedeni granični prijelaz otvoren za promet.

