Višemilijunske malverzacije u Centru za rehabilitaciju i Domu za starije i nemoćne

Zbog sumnje u zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju policija je provela kriminalističko istraživanje nad 77-godišnjom osnivačicom ustanove za zdravstvenu njegu koja je osnivač jednog Centra za rehabilitaciju i Doma za starije i nemoćne osobe u Varaždinskoj županiji.

Ona je kao predsjednica Upravnog vijeća Centra i Doma donosila odluke o iznosima mjesečnih naknada koje će se isplaćivati njoj kao predsjednici Upravnog vijeća, kao i drugim članovima upravnog vijeća Centra i Doma.

- Tako su u razdoblju od 1. siječnja 2010. do 31. prosinca 2018. godine isplaćene naknade u iznosu od oko 10.104.000 kuna od strane Centra i u iznosu od oko 2.230.000 kuna od strane Doma, unatoč činjenici što je za isplatu predmetnih naknada Centru i Domu nedostajalo novčanih sredstava iz ostalih prihoda, te je od novčanih sredstava Ministarstva socijalne politike i mladih, za naknade predsjednici i članovima upravnog vijeća, Centar isplatio iznos od oko 8.000.000 kuna, a Dom iznos od oko 950.000 kuna.

Za navedene se je isplate Ministarstvo očitovalo da se radi o nenamjenskom trošenju novčanih sredstava koja se uplaćuju Centru i Domu u svrhu pružanja usluge smještaja njihovim korisnicima. Takvim postupanjem 77-godišnjakinja je povrijedila svoju dužnost zaštite tuđih imovinskih interesa koji se temelje na zakonu te pribavila protupravnu imovinsku korist i prouzročila materijalnu štetu Centru i Domu, kao i korisnicima navedenih ustanova – kažu u PU varaždinskoj.

Utvrđeno je također da je 77-godišnjakinja kao osnivačica ustanove za zdravstvenu njegu, u dogovoru sa 44-godišnjom odgovornom osobom te ustanove, protivno odredbama Zakona o ustanovama koji ne predviđa mogućnost isplate dobiti ustanove osnivaču, u razdoblju od 18. svibnja 2010. do 28. veljače 2011. godine, obavljala isplate dobiti ustanove. Tako je 77-godišnjakinja donijela devet odluka o isplati dobiti, temeljem kojih joj je dobit isplaćena, dijelom uplatama na bankovni račun, a dijelom isplatama u gotovini.

- Na taj je način 77-godišnjakinji tijekom tog razdoblja isplaćena dobit u ukupnom iznosu od oko 253 000 kuna. Nadalje je utvrđeno da su 43-godišnjakinja u razdoblju od 1. siječnja 2010. do 31. svibnja 2015. godine, zatim 54-godišnjakinja u razdoblju od 1. lipnja 2015. do 31. svibnja 2016. godine te 39-godišnjakinja u nastavnom razdoblju sve do 31. prosinca 2018. godine, koje su obnašale dužnost ravnateljice Centra za rehabilitaciju, povrijedile svoju dužnost zaštite imovinskih interesa Centra, na način što su odobravale i potpisivale ugovore o pozajmicama centra prema poduzeću koje je u vlasništvu gore navedenih žena starosti 44 i 54 godine, unatoč činjenici što centar nije imao dovoljno raspoloživih novčanih sredstava iz ostalih izvora poslovanja iz kojih bi se takve pozajmice mogle isplatiti.

Tako je isplata navedenih pozajmica u iznosu od oko 6.912.000 kuna u razdoblju od 1. siječnja 2010. do 31. prosinca 2018. godine bila neosnovano isplaćena od novčanih sredstava Ministarstva socijalne politike i mladih, koji je novac centru dodijeljen u svrhu brige o korisnicima - navode u PU varaždinskoj.

Osim toga, 43-godišnjakinja kao odgovorna osoba Centra i 64-godišnjakinja kao odgovorna osoba Doma, zajedno s još jednom 64-godišnjakinjom, odgovornom za poslove računovodstva u obje ustanove, propustile su uvećati osnovicu poreza na dobit za kamate vezanu uz dane pozajmice te su istaknule manju osnovicu poreza na dobit i manju obvezu poreza na dobit, pa nije utvrđena porezna obveza u iznosima koji prelaze 20.000 kuna. Time je izbjegnuto plaćanje poreza na dobit u ukupnom iznosu od oko 635.000 kuna, čime su počinile kazneno djelo utaje poreza ili carine. Protiv svih navedenih podnijeta je kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu.