Macan: Vozite svoj egomanijački projekt iz Njemačke. Đikić: Ljudima treba reći istinu

Prof. dr. sc. Ivan Đikić dao je u nedjelju intervju televiziji N1 koji je prenesen i na njihovu portalu s naslovom Ivan Đikić: Danas je opasnost od zaraze virusom veća nego početkom prosinca.

To je privuklo pažnju Krešimira Macana koji je intervju podijelio s komentarom: Kad danas izjavite ovako nešto ljudi će fakat reći da ste poludjeli - pogledajte originalan naslov članka - ivan-dikic-danas-je-opasnost-zaraze-virusom-veca-nego-pocetkom-prosinca - ja lud nisam.

Razvila se rasprava u kojoj se, naravno, javio i sam Đikić s dva komentara u kojima preporučuje Macanu pročitati cijeli intervju: - Krešimir Macan kao komunikacijski stručnjak dobro znate da nije profesionalno plašiti ljude naslovima nego informirati točnim podacima, napisao je i dodao intervju njemačkog virologa Christiana Drostena u Spiegelu čija se stajališta o mjerama podudaraju s Đikićevima.

- Mislim da je važno ljudima reći istinu o opasnostima kojih se boji cijela EU a to su opasna pojava novih sojeva kao i zastoj s cijepljenjem. Jedino Rumunjska i Hrvatska politički najavljuju popuštanje mjera što je u sadašnjoj situaciji kratkovidno.

CILJ: Neophodno je smanjiti broj zaraženih na 50/100.000 i R broj između 0.7-0.9 ako želimo zaštititi građane RH protiv zaraze novim sojevima... Što je najavljeno u RH - kava se može izdavati i u kafićima (ta mjera je mogla biti uklonjena i 28.11). Takve predstave dovode nas u sličnu situaciju kao i sredinom listopada kada se vrlo neiskreno komuniciralo. Posljedice 4,300 mrtvih unutar zadnja tri mjeseca. U proljeće je HR imala 25 mrtvih na mil. stanovnika. Danas oko 1200 mrtvih na mil stanovnika. Porast od oko 50 puta, napisao je Đikić.

- Dragi Ivane vi vozite svoj egomanijački projekt iz Njemačke - mi moramo živjeti ovdje u Hrvatskoj - pametnome dosta A kakvih 50 i ludosti - to nitko nije uspio dosad držati i nema smisla - a vi i dalje prepisujete njemačke fore koje vidimo daju super rezultate - nismo Njemačka, drugačije smo postupali i zasad dobro izgurali... Vi kao da priželjkujete da nam bude gore samo da bi vi bili u pravu... žalosno je to sto radite, napisao je.

Onda je prof. Đikić na svojem profilu pozvao na javnu raspravu. - Želio bi pozvati gospodina Krešimira Macana na javnu raspravu o tome kako najbolje i najefikasnije prezentirati točne znanstvene podatke za javnost, bez nepotrebnog plašenja naslovima ali i bez nepotrebnih populističkih najava tipa netko je lud a ja nisam. Što Vama znaci popuštanje ovih mjera - sada možete naručiti kavu u kafićima za nošenje van, vow..O novim opasnijim sojevima u Sloveniji, Bosni, Srbiji koji ce se uskoro dokazati i u Hrvatskoj. Neki vjeruju da su se već proširili u RH no da zbog nedostatka sekvencioniranje za to još ne znamo. Upravo radi toga je potreban dodatni oprez.Moj cilj je bio upravo to - ukazati gdje vidimo najveće opasnosti i kako ozbiljno i iskreno, bez fige u džepu, pomoći ugostiteljima i gospodarstvu na dugi rok, napisao je kod sebe Đikić.