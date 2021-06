Vinko Filipović: Učenici oboljeli od COVID-19 imat će iste šanse kao učenici koji polažu na ljetnom roku

Maturanti danas pišu prvi od tri obvezna predmeta na državnoj maturi, višu razinu engleskog jezika. Tim je povodom u studiju Večernjeg lista gostovao v. d. ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović.

Maturanti zadnjih godina masovno prijavljuju višu razinu engleskog jezika. Prema rezultatima, bolje ga poznaju od hrvatskog jezika.

Da, vrlo često se to događa. Državna matura se provodi već 11 godina i često pokazatelji govore da učenici bolje poznaju engleski ili neki drugi strani jezik, premda ako se vodimo parametrima praga prolaznosti i praga koji je dostatan za odličnu ocjenu, tu baš nema velikih razlika. Ono što je velika razlika je prag prolaznosti za STEM područje, dakle matematika, fizika i kemija. Tu je letvica praga prolaznosti znatno niža i letvica za ostvarenje odličnog uspjeha.

Kakva je jutros bila situacija u školama?

Sa zadovoljstvom mogu konstatirati 17.986 pristupnika državnoj maturi. Do ovog trenutka nismo dobili dojavu o bilo kakvoj vrsti problema. Nacionalni centar je na vrijeme dostavio ispite. Zahvaljujući ispitnim koordinatorima i njihovom dugogodišnjem iskustvu, dežurnim nastavnicima i ravnateljima, imamo jako dobru suradnju. Koristim priliku da zahvalim nastavnicima što su u pandemijskim uvjetima stručno, profesionalno i odgovorno odradili taj izuzetno važan posao jer maturanti polažu takozvani ispit zrelosti koji mi zovemo državna matura, koji će u velikoj mjeri odrediti njihovu daljnju budućnost.

Sve se u obrazovnom sustavu pripremalo za državnu maturu, bio je savjet da se ne održi niti norijada. Kakva je danas situacija? Koliko je djece u samoizolaciji ili zaraženo pa nisu pristupili ispitu?

Rekao bih da je situacija dosta povoljna. Na današnji dan, za "A" razinu engleskog, od 17.986 učenika imamo pet učenika u samoizolaciji i sedam učenika nije moglo pristupiti ispitu. Što se tiče učenika u samoizolaciji, oni će polagati ispit kao svi drugi samo što će organizacija ispita biti drugačija i sa zadovoljstvom mogu istaknuti da su sve srednje škole u kojima se nalaze učenici u samoizolaciji uspjele organizirati ispit bez pomoći Centra, u smislu ljudskih resursa. Što se tiče covid pozitivnih, za njih je na neki način ipak olakšavajuća okolnost da će na jesen moći polagati i ako ostvare isti broj bodova ili veći od onih koji su upisali na ljetnom roku, moći će se ravnopravno upisati. To govori o fleksibilnosti fakulteta i ministarstva. Imat će iste šanse kao učenici koji polažu na ljetnom roku.

U ponedjeljak slijedi niža razina iz engleskog jezika. Sve je isto što se tiče organizacije?

Sve je isto. Svaki dan u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo dobivamo nove podatke o broju učenika koji su u samoizolaciji ili koji su covid pozitivni i na taj način ćemo iz dana u dan sa školama koordinirati i uskočiti pri eventualnim problemima. Kada govorimo o pomoći, imamo škole na potresom pogođenoj Banovini. Prije dva tjedna smo napravili jedan operativni sastanak s ravnateljicama i ravnateljima škola. U tim školama će se državna matura polagati kao i u svim drugim, s tim što su u istoj zgradi, a takvih slučajeva imamo i u Zagrebu i nekim drugim gradovima. Svaka škola će imati posebnog ispitnog koordinatora, polagat će svaka za sebe.

Matematika je predmet kojeg maturanti u većoj mjeri prijavljuju na osnovnoj razini. Što nam govori ta "linija manjeg otpora"?

Ta linija manjeg otpora, meni je žao što se događa, ali donekle i razumijem. Morat ćemo ozbiljno razmisliti kako premostiti taj problem jer meni je žao da se pojedini učenici već unaprijed opredjeljuju za osnovnu razinu i time si eliminiraju mogućnost upisa u neke studijske programe. Općenito je problem matematike i prirodoslovlja da su konačni uspjesi znatno niži što se pokazuje i strukturi upisa na fakultetima. Svi fakulteti koji traže višu razinu, teže dobivaju studente.

Plaše se matematike, a već četiri godine je izborni predmet s najviše prijava fizika.

Fizika je upravo zbog nekoliko studijskih programa koji su u ovom trenutku tržišno konkurentniji. Dobro je da je tako, međutim unatoč tome vrlo često neki od tih fakulteta imaju problema s upisnim kvotama jer je više zainteresiranih za fakultete u kojima su izborni predmeti iz društvenog područja.

Biologija, politika i gospodarstvo, kemija i psihologija također su predmeti s najvećim brojem prijava ovogodišnjih maturanata.

To je već postala na neki način tradicija. Ljestvica pet najzastupljenijih izborih predmeta gotovo se ne mijenja, još je vrlo blizu i informatika. To govori da učenici osluškuju potrebe tržišta rada. U tom pogledu, opredjeljuju se za one fakultete za koje računaju da će se, po završetku, lakše zaposliti pa postoje situacije nezamislive prije 10, 20 godina, da neki društveni fakulteti imaju problema sa upisom studenata na prvom roku.

Kažete da maturanti osluškuju potrebe tržišta rada, s druge strane zagrebačko, osječko i splitsko sveučilište ove godine najviše upisnih mjesta ostavljaju na ekonomiji i pravu. To je nešto što, prema prijavama maturanata, nije njih interes.

Složit ću se s vama, međutim to je jedna problematika koja traje već desetljećima. Vjerujem da će upisne kvote na fakultetima i tržišta rada u dobroj mjeri biti usklađene. Znam da postoje objektivni razlozi zašto fakulteti imaju određene upisne kvote koje ne mijenjaju. Vjerujem da će sveučilišta naći način kako uskladiti interne potrebe fakulteta i u konačnici potrebe učenika i tržišta rada. Što se tiče Sveučilišta u Zagrebu, nemam detaljnije uvide, ali vjerujem da će se time ozbiljno pozabaviti.

Maturanti su već trebali naučiti da postoje pravila ponašanja, varanje ne dolazi u obzir, ali svake godine se pojavi nekolicina koja pokušava biti kreativna, ako možemo to tako reći.

Očekujem da će ove godine takvih pojavnosti biti manje. Državna matura ima svoj temeljni smisao i mislim da je jedan od boljih projekata ministarstva u posljednjih 20ak godina. Mislim da će učenika koji misle da mogu varati biti minimalno, mi ćemo učiniti sve da to bude maksimalno regularno. Državna matura nudi standard pravednosti, transparentnosti, jednakosti koji nekada nedostaje u društvu. Nećemo dopustiti ni da sa strane Nacionalnog centra bilo koji učenik bude oštećen, niti nagrađen za ono što nije zaslužio.

Lani su učenicima koji to nisu zaslužili dodani bodovi na čak i netočne odgovore. Kako garantirati ovoj generaciji da takvog nepoštenja neće biti?

Vrlo jednostavno, poštivajući struku. Dakle, prigovori učenika mogu biti nakon preliminarne objave. Nakon toga posebno povjerenstvo jedino prosuđuje jesu li odgovori na pitanja bili točni ili ne.

Jesmo li ugrozili državnu maturu prošlogodišnjim postupcima?

To je jedna mrlja, ali mislim da nismo. Uključeno je više od 360 srednjih škola, isto toliko ispitnih koordinatora, ravnatelja, još nekoliko puta više nastavnika, uz 31 tisuću, u ovom slučaju, učenika. Ja doista želim vjerovati, i mi smo sa strane Nacionalnog centra učini sve da se neće dogoditi niti jedan propust koji će baciti mrlju na državnu maturu.

Što je s pragovima prolaznosti? Hoćemo li prema ovoj generaciji biti blaži?

U ovom trenutku ne mogu govoriti o apsolutnim postocima pragovima prolaznosti, ali oni će biti definirani nakon provedbe svih ispita i vodit će računa o prethodnim godinama te rezultatima ispita na ovoj državnoj maturi. Učinit ćemo sve da prag prolaznosti bude mjera između interesa i očekivanja učenika, ali isto tako zadržavanja razine očekivanog znanja.