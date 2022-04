Videom od minute recite zašto volite kraj u kojem živite

Kako mladi diljem Hrvatske vide svoju svakodnevicu, što ih je motiviralo da ostanu u svome kraju, zbog čega im je najljepši i najdraži baš onaj kutak Lijepe Naše u kojem žive? Baš kao i lani, odgovore na ova pitanja potražit ćemo kroz multimedijalni projekt Večernjeg lista Moja.hr, koji podržavaju Ministarstvo turizma i sporta te Hrvatska turistička zajednica, a partner mu je Hrvatska radiotelevizija. "Moj kraj, moja uspomena, moja budućnost" slogan je projekta kojim ćemo nastojati predstaviti sve ljepote Hrvatske viđene očima mladih koji svoju budućnost žele graditi u domovini. Stoga je "zadatak" mladih iz svih 20 županija i Grada Zagreba da za Moja.hr snime jednominutni video o svome kraju, predstavivši ga kroz autorske priče – životne, duhovite, svakodnevne... Ideja je potaknuti ih da se ne natječu brojevima i statističkim podacima, već ljepotom, kreativnošću i emocijom. Upravo je takva promocija Hrvatske, njezinih mogućnosti i njezine turističke ponude svrha ovoga projekta u kojem minuta promocije traje godinu dana.

Osjećaji, humor, kreativnost

– Prošle godine se pokazalo, a u što smo čvrsto vjerovali kad smo pokretali projekt, da u Hrvatskoj ima mnogo mladih i kreativnih ljudi koji imaju što reći i pokazati. Ove godine očekujemo još i više, s obzirom na to da smo lani kretali od nule i morali pojašnjavati da nas ne zanimaju turističke razglednice, već osjećaji, duhovitost i kreativnost. Lanjska je generacija to sjajno napravila, stoga ovogodišnji sudionici imaju jasan putokaz – kaže autor projekta Moja.hr, scenarist Alen Đurica koji već više od 25 godina radi na gotovo svim većim projektima zabavnog programa HRT-a, poput "Dore", "The Voicea", "Plesa sa zvijezdama", "Zvijezde pjevaju", "Volim Hrvatsku"...

– Želimo da nam mladi ljudi iz svih krajeva Hrvatske na originalan i kreativan način pokažu zašto vole kraj u kojem žive, da nam dočaraju – evo zašto je moje mjesto moje. Uostalom, od te ideje i dolazi sam naziv projekta Moja.hr. Stoga smo potaknuli županije da pruže priliku mladima da nam ispričaju zašto vole svoj kraj. Prošle smo godine u tome uspjeli, siguran sam da ćemo i ove – rekao je o projektu glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić.

Većina županijskih turističkih zajednica – uz čiju pomoć i dolazimo do ekipa koji će predstavljati pojedinu županiju – poslala nam je kontakte svojih timova, no ima i onih koji to još nisu učinili pa se nadamo da će to napraviti uskoro, s obzirom na to da s objavama reportaža o svim autorima započinjemo 2. svibnja. Osim na stranicama Večernjaka, gdje ćete o njima moći čitati ponedjeljkom, srijedom i petkom tijekom svibnja i lipnja, iste će dane prilozi o autorima biti i na Hrvatskoj radioteleviziji, u emisiji "Dobro jutro", te na portalu moja.hr. na kojem se mogu pročitati sve reportaže o lanjskim sudionicima te pogledati njihovi jednominutni filmovi koje su snimili o svome kraju.

Završnica u Vukovaru

S obzirom na to da je lanjska pobjednička ekipa bila iz Vukovarsko-srijemske županije, ove ćemo godine 24. lipnja u Vukovaru okupiti sve ovogodišnje autore te na završnoj svečanosti proglasiti tri najbolja jednominutna filmića. O pobjednicima, za koje smo osigurali novčane nagrade, odlučit će višečlani žiri.

– Neopisiv je osjećaj bio na završnoj priredbi vidjeti na jednom mjestu dvadeset i jednu pametnu, vedru i optimističnu ekipu, ne samo iz većih gradova već i iz manjih sredina. U premijernom izdanju bilo je zadovoljstvo vidjeti njihovim očima ambijente iz kojih dolaze i uživati u osjećajima koje su prenijeli. – Ideja je projekta bila potaknuti mlade ljude da se ne natječu brojevima i statističkim podacima, već ljepotom, kreativnošću i emocijom. Upravo je takva promocija Hrvatske, njezinih mogućnosti i njezine turističke ponude svrha ovoga projekta u kojem minuta promocije traje godinu dana – govori o Đurica o lanjskoj završnici na kojoj je briljirao tim Vinkovčanina Saula Tikvića u kojem su bili i Davorin Krešić, Dunja Šaran, Dario Hegeduš i Anja Pinjuh.

Onaj tim čiji film ove godine bude prvonagrađeni, svojoj je županiji osigurao da dogodine bude domaćinom završnice. Nadamo se kako će Moja.hr postati tradicionalni izbor kreativne mladosti te jedan od brendova Večernjega lista, kao što su to Večernjakova ruža, Turistička patrola, izbor za najbolji OPG – Zlata vrijedan...