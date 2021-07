Saul Tikvić zamalo nije došao, a pobijedila je njegova priča iz Vinkovaca

Baš me zanima što će reći ekipa koju prozovu kao pobjedničku, je li pripremila govor, pomislio sam sasvim opušteno, uvjeren da nemam baš nikakve šanse. A onda je ministrica Nikolina Brnjac prozvala mene. Nisam mogao doći k sebi – još pomalo zbunjeno rekao nam je jutro nakon svečane završnice u projektu Moja.hr voditelj pobjedničkog tima Saul Tikvić iz Vinkovaca.

Vinkovcima domaćinstvo 2022.

Riječ je o projektu Večernjeg lista kojem je partner bila Hrvatska radio-televizija, a podržali su ga Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica, kojim se pozvalo mlade ljude iz svih hrvatskih županija da naprave jednominutni filmski uradak. U šezdeset sekundi trebali su dati odgovor zašto im je županija ili mjesto u kojima žive priraslo srcu, zašto vole život ondje i u tim odgovorima dati osobnost i kreativnost. Pregledavši sve videoradove, njih 21, žiri je odlučio o pobjednicima koji su u konačnici dobili nagrade jer su napravili najbolji jednominutni film na temu županija u kojima žive.

Video: Mladost iz cijele Hrvatske oduševila je publiku slavnim songom 'Neka cijeli ovaj svijet'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Saul isprva nije uopće htio doći na završnicu jer je smatrao da je njegov video najgori pa nam je ponavljao kako se ne želi doći sramotiti pred ljudima u izravnom televizijskom prijenosu s Prisavlja. Nakon natezanja i nagovaranja, u kojem ga je ohrabrio autor projekta, scenarist Alen Đurica, obećao je da će doći. Međutim, nije to bilo baš tako jednostavno. Da bi došao na završnicu taj je 29-godišnjak dao – otkaz. Naime, zakompliciralo se oko mijenjanja smjene, šef mu je prigovorio i naposljetku je Saul u Zagreb stigao s potpisanim otkazom na kojem je datum 1. srpnja, isti onaj kada je dobio nagradu – 15.000 kuna, tablet, e-pretplatu na Večernji list te statuu, rad akademskog kipara Mate Turića.

– Svi timovi iz svih županija imali su zaista genijalne videouratke i pravo je čudo da smo mi uspjeli pobijediti. Jako sam sretan što sam mogao upoznati sve one kreativne ljude iz cijele Hrvatske – rekao je Saul koji je pobjednički video napravio s Davorinom Krešićem, Dunjom Šaran, Darijem Hegedušom i Anjom Pinjuh. Od pete godine živi u Vinkovcima, kamo se s roditeljima doselio iz Slovačke. Osvojenim prvim mjestom svojoj je županiji osigurao da sljedeće godine bude domaćin završne svečanosti projekta Moja.hr. Volio bi da se ta svečanost održi u njegovim Vinkovcima – “najboljem gradu na svijetu”. Možda će Moja.hr biti Saulu Tikviću odskočna daska da radi ono što je oduvijek htio – snima glazbene spotove i reklame.

Pogledajte video koji je dobio prvo mjesto

Među prvima koja je dojurila čestitati mu na pozornicu ukrašenu kišobranima iz svih krajeva Hrvatske bila je Rujana Bušić Srpak, direktorica Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije. Naime, osim ministrice turizma i sporta Nikoline Brnjac, direktora Hrvatske turističke zajednice Kristjana Staničića, predstavnika Styrie za Hrvatsku Ivana Tolja, glavnog urednika Večernjeg lista Dražena Klarića, direktora Večernjaka Renata Ivanuša, župana... uzvanici su bili i direktori turističkih zajednica koji su nam i pomogli da za projekt nađemo sve te kreativne mlade ljude.

Saul Tikvić nam je rekao kako je mislio da će pobjednici biti ili tim iz Istre ili dečki iz Varaždina, a oni su osvojili drugo i treće mjesto. Glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić uručio je nagradu – 10.000 kuna, tablet i e-pretplatu na Večernji list te statuu ekipi iz Medulina koju čine Darko Privrat, Mateo Ostojić i Hugo Vojak. Darko je čuvar istarske tradicije, svira glazbala poput roženice, Mateo je zaljubljenik u more. Jadran obožava i Hugo, rođen u Francuskoj, koji je do početka osnovne škole živio u predgrađu Pariza, no svako je ljeto provodio kod obitelji svojih roditelja u Puli i Medulinu pa je odmalena naučio jednako dobro i francuski i hrvatski. Plan je obitelji bio da se vrate u Francusku kad Hugo završi osnovnu školu, ali on se nije htio vratiti jer je shvatio da mi živimo “kao kraljevi”.

– Ponosim se našim uspjehom, iako mi je jako drago da sam upoznao toliko kvalitetnih i kreativnih mladih ljudi. Da se mene pita, svi bi bili pobjednici. I svatko zaslužuje nagradu koja će ih motivirati za napredak. Što se tiče našeg videa, drago mi je da smo uspjeli “zarobiti” trenutke u kojima pokazujemo pravu čar Istarske županije, a to je njezin duh, odnosno njezina tradicija, nešto što ne smije nestati jer to je ono što nas čini Istranima – rekao je preuzimajući nagrade Darko Privrat.

Treće je mjesto te nagrada u iznosu od pet tisuća kuna, tablet i e-pretplata na Večernji list kao i ručni rad akademskog kipara Mate Turića pripalo Timonu Terziću, Bojanu Horvatu i Dariju Mikuleku iz Varaždina kojima je nagradu uručio urednik Zabavnog programa HTV-a Mario Sedmak.

Predstavili se cijeloj naciji

– Bila je to doista prekrasna večer, veselim se sljedećoj godini u Vukovarsko-srijemskoj županiji – rekao je Varaždinac Timon Terzić, inače student multimedije na Sveučilištu Sjever u Varaždinu. Na istom je fakultetu i Dario s kojim Timon održava edukacije za dronove. Licencirani su predavači. Bojan studira na Fakultetu organizacije i informatike, smjer informacijsko i programsko inženjerstvo. Svu trojicu nagrada je obradovala, baš kao i prilika da se svojim radom predstave na nacionalnoj razini.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL 01.07.2021. Zagreb- Zavrsa svecanost projekta Moja.hr Vecernjeg lista u kojima mladi iz cijele Hrvatske predstavlaju svoje zupanije u jednominutnim videima. Photo: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

U žiriju koji je odlučio kome će pripasti nagrade bili su autor projekta Moja.hr, scenarist Alen Đurica, novinarka Večernjeg lista Radmila Kovačević, savjetnica u kabinetu ministrice turizma i sporta Petra Mlačak Rosić, profesor odnosa s javnošću i jedan od vodećih hrvatskih komunikacijskih stručnjaka Božo Skoko, direktorica sektora za promociju i oglašavanje Hrvatske turističke zajednice Martina Srnec, kreativni direktor i suvlasnik agencije Bruketa&Žinić&Gray, Davor Bruketa i montažer jedanaest igranih filmova i dobitnik tri Zlatne arene za montažu, Hrvoje Mršić. A kako vide svoj kraj, i zašto je njihovo mjesto njihovo pokazali su nam uz dobitnike i maturanti Opće gimnazije iz Đurđevca. Snimila ih je razredna kolegica Tina Ferenčić kojoj je mentorica bila profesorica Ana Huzjak. Sudjelovali su i magistar kulturologije i medijske kulture Marin Bilandžić iz Osijeka, ekonomistica Marijeta Čupić iz Drniša, informatičari Stipe Boščić i Dejan Vukmanović iz Bjelovara, koordinatorica u udruzi Carpe diem, Karlovčanka Katarina Tonžetić kojoj je pomagao Milan Prša, maturant iz Radoboja, Tin Macan, studentice Ivana i Dražena Bogdanović iz Poljica, modna ilustratorica Ana Grgurić iz Gospića, vlasnici ranča Ramarin Anja, Rea i Marin iz Slavonskog Broda, snimatelji Darko Privrat, Hugo Vojak i Mateo Ostojić iz Medulina, studentica Lucija Kosina iz Siska i modni dizajner Daniel Pavlić iz Hrvatske Kostajnice, župan plemenite općine turopoljske Juraj Odrčić i Mario Žilec iz Velike Gorice, novinarka i blogerica Martina Frka Milotić i njezin suprug Marijan iz Malinske, snimatelj Denis Perčić iz Čakovca, kazalištarac Dario Hak, glumica Bianca Gerbec i filmaš Marijo Kovačević iz Požege, studenti Timon Terzić, Darko Mikulek i Bojan Horvat iz Varaždina, blogerica i snimateljica Sanja Mijac i njezin suprug Vladimir iz Virovitice, arhitekt Vid Juračić i pionir hrvatskog biciklizma u freeride i dirt disciplinama Mislav Mironović, te nutricionistica Mirna Sarić iz Dubrovnika.

Kroz 75 minuta svečanosti uzvanike su vodili voditelji Daniela Trbović i Duško Ćurlić. A u glazbenom dijelu nastupili su Mia Dimšić i grupa BluVinil.