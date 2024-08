VIDEO 'Vatrena kugla' snimljena i iznad Švicarske i Njemačke: 'Ne vjerujem da je to klasični meteor'

- Sjedili smo na terasi kada smo iznenada ugledali ove vatrene kugle na nebu. Bilo je fascinantno - ovo je jedno od svjedočanstava koja su stigla iz Švicarske. Slična izvješća stigla su i iz okolnih zemalja gdje je na nebu bila vidljiva vatrena kugla. Prema njemačkom Saveznom uredu za civilnu zaštitu i pomoć u katastrofama (BBK), riječ je o satelitu privatne američke svemirske tvrtke SpaceX koji je ušao u Zemljinu atmosferu iznad Švicarske. Centar za svemirske situacije njemačkih oružanih snaga proslijedio je ovu informaciju BBK-u, rekla je glasnogovornica Saveznog ureda novinskoj agenciji dpa.

Predsjednik Astronomskog društva Zurich Unterland, Fabian Mathis, također je za Blick rekao: "Zbog relativno male brzine i vrste fragmentacije, pretpostavio bih da se radi o padajućem svemirskom otpadu ili nečem sličnom." Ne vjeruje da je to bio klasični meteor, javlja Blick.

Was war das gerade am Himmel? 📽️: Rubigen BE pic.twitter.com/8FumTH5xzU

Sličan prizor bio je vidljiv i u nedjelju na prostorima Hrvatske, Srbije i BiH. I tada su neki pisali da se vjerojatno radi o svemirskom smeću, a ne o meteoru.

Starlink-2382 reentered at 1929 UTC Aug 27 over France, Switzerland and N Italy; also seen from Germany pic.twitter.com/fTfS3jBkXD