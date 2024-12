VIDEO Vakula za Večernji otkrio hoćemo li imati bijeli Božić: 'Bit će oborina, ali nema drame'

Iako snijeg na Božić u Hrvatskoj posljednjih godina nije česta pojava, ove godine bi se bijeli Božić mogao vratiti, barem u gorju i ponegdje u unutrašnjosti. Statistički gledano, bijeli Božić u nizinskim dijelovima Hrvatske događa se tek jednom u četiri ili pet godina, dok je u gorju, poput Zavižana, on gotovo pravilo, ističe to HRT-ov meteorolog Zoran Vakula koji je gostovao u emisiji Večernji TV-a. Ove godine, međutim, atmosfera donosi nagovještaj bijele idile koja se najčešće povezuje s pop-kulturom, pjesmama i filmovima.

Prema trenutnim vremenskim prognozama, možemo li očekivati bijeli Božić ove godine u većem dijelu Hrvatske, ili će snježni pokrivač ipak biti rezerviran samo za gorska područja? Kakva nas prognoza očekuje za blagdanski tjedan?

Pa snijega će sigurno biti i ove godine u Hrvatskoj u gorju. Jamčim već da ga je i danas napadalo dosta. I ne vjerujem da će se tako sporo otopiti. Naime, slijede nam ne odviše topli dani. Možemo reći, vrijeme je prosječno, pod navodnicima, za ovo doba godine ako ga uspoređujemo s istim periodom u zadnjih deset godina ili 16 godina. Možemo reći da je normalnije u odnosu na prijašnje godine. Naime, posljednji snijeg na Božić u većini Hrvatske, odnosno, u unutrašnjosti bio je 2007. godine. Govorimo o tome da je snijeg padao i zadržao se na tlu.

Nakon toga su bili rijetki i oni gdje je snijeg pao, ali se nije zadržavao. Mislim da je 2011. u Bjelovaru zabilježen snijeg, ali inače u većini unutrašnjosti ga nije bilo na sam Božić, ali ga je, naravno, bilo u gorju, što je uostalom i normalno. Kad se pogleda niz podataka od kad postoje mjerenja na pojedinim postajama prosječno padanje snijega ili snježni ugođaj na Božić je u gorskoj Hrvatskoj, recimo, na Zavižanu, devet od deset Božića, dok recimo, u unutrašnjosti Hrvatske je puno rjeđi. Bijeli Božić u konačnici čini nekih dvadesetak posto, dakle svaki peti ili četvrti, što je, dakle, rijetko. Ali je zato u blagandskim pjesmama i u filmovima on norma pa smo mi pod tim dojmom da bi to tako trebalo biti. Inače, snijeg je u Hrvatskoj puno češći u siječnju i veljači nego u prosincu.

Zapravo, kriva je ta pop kultura, što imamo u glavi sliku bijelog Božića?

Tako je, takozvana "snježna idila", uz kamin, vatru i ugođaj. Ove godine imat ćemo snježni Božić i to ne samo u gorju. Snijega će do Božića, a možda i na sam Božić povremeno biti i u nizinama u unutrašnjosti. Zato što nam dolazi prilično dinamično vrijeme. Dakle, nakon ovog danas, izgledne su snježne mećave, čak u nekim dijelima Hrvatske; Gorskog kotara i Like. Vjerojatno pratite izvještaj HAK- a i kamere HAKOM- a koje nam zorno prikazuju koliko je to napadalo snijega i koliko ga ima. Taj snijeg će prestati do kraja današnjeg dana. Dakle, do kraja petka prestaje snijeg, ali bura će još uvijek donositi nevolje, odnosno, prouzročiti nevolje, pogotovo na Jadranu, onemogućavati, pa čak i otežavati ili onemogućavati prometovanje. U subotu će vjetar oslabjeti. Ujutro još pripazite ako idete na put, no tijekom dana stiže slabljenje bure te razvedravanje. Sutra će nam trebati sunčane naočale, ali bit će hladnije nego danas.

Ponedje če u središnjoj Hrvatskoj biti malo magle, no općenito prevladavat će sunčano. Štoviše, veći dio dana će biti vedro, pogotovo na Jadranu gdje će bura oslabiti, pogotovo u drugom dijelu dana. Ako planirate putovanje, nemojte se žuriti iz unutrašnjosti na Jadran ili s Jadrana rani ujutro, nego oko podneva, pa čak i u rano poslijepodne, a prije mraka. Nedjelja počinje stabilno, mirno, tiho pod navodnicima, ali ide novo naoblačenje. Ponovno će zajužiti, a s tim jugom na Jadranu i jugozapadnjak ponegdje u unutrašnjosti. Temperatura zraka će se malo povisiti, ali neće biti odviše visoka u odnosu na za doba godine. A onda ide nova kiša već do kraja nedjelje. I snijeg u gorju s nedjelje na ponedjeljak i u ponedjeljak nakon snijega miješane oborine malo kiše malo snijega u unutrašnjosti.

Vjerojatnije je da produciranje snijega na utorak na Badnjak. Dakle, možda ne baš onaj pravi snježni ugođaj u smislu "sve je bijelo, ali barem će biti povremenog padanja snijega. U većini krajeva u malim količinama. Naravno, Gorska Hrvatska više i ponovno okreće na buru, odnosno čak i buretinu. Dakle, ponovno nevolje u prometu, možda ne na sam Badnjak, nego na Božić. Do Badnjaka je razmjerno velika vjerojatnost ostvarenja prognoze. Dakle, idemo na promjenjivo vrijeme, bura, jugo, bura, oborine. Nakon Božića nije još sigurno nikad nije sigurno u prognozi. Ne zna se još hoće li ići na zatopljenje ili će ići na zahladnjenje. Dakle, oborina će vjerojatno biti u malim količinama. Nije još sigurno hoće li biti u unutrašnjosti kiše ili snijega. Ono što je zanimljivo reći da s ovim prodorom do Badnjaka u ponedjeljak, točnije na utorak, može snijega možda biti ponegdje nošenog burom i uz more, ali nema drame. Nije ništa neobično za ovo doba godine. Možda za one koji pamte samo one tople Božiće. Njima će biti jako neobično. I činjenica jest od 2007. da nismo imali toliko bjeline kao što ćemo imati ove godine.

Imamo li već neka predviđanja za Novu godinu ljudi? Hoće li ljudi mirno slaviti na trgovima bez straha da smrznu? Ili će nam ipak trebati malo toplija odjeća?

Te prognoze za duže periode nisu dovoljno pouzdane. Imamo prognozu i po tjednima. Dakle, četiri tjedna unaprijed u smislu, srednja tjedna temperatura zraka i ukupna količina oborine, pa više ili manje od toga niže ili više. A te prognoze nisu dovoljno pouzdane i ne bih se danas zaletio, pogotovo ne konkretno po danima. Dakle, prema najnovijim prognozama, po tjednima, slijedeći tjedan bi trebao biti u većini krajeva u unutrašnjosti oko prosjeka, pa čak i malo niži od toga, ali ne bi me začudilo da dođe do promjene i da se ta prognoza ne ostvari. Dakle, imamo malo kaotičnu atmosferu posljednjih tjedana, recimo već u studenom smo, unatoč prognozama iznadprosječne topline povećane vjerojatnosti na nekih 60 do 70 posto, imali mjesec koji je bio u granicama prosjeka, pa čak i hladniji, i to nakon više od 16 mjsesci. Dakle, zadnji mjesec koji je u većini krajeva Hrvatske bio barem malo hladniji od prosjeka je bio svibanj 2023. godine.

Došao je studeni koji unatoč prognozama je bio hladniji i ne bi me uopće začudilo kada bi još poneki zimski mjesec krenuo njegovim stopama. Za prosinac ne vjerujem da će biti takav. Naime, do sada je prvih dvadeset, odnosno devetnaest dana prosinca bilo oko prosjeka, pa čak i malo više od toga, mjestimice u unutrašnjosti Hrvatske, a budući da neće biti jakog zahladnjenja do kraja godine, ne vjerujem da će taj prosjek znatno sniziti. Dakle, ovaj je mjesec prosjek, ako ne čak i više od toga. Za siječanj i veljaču, prognoze upućuju na nastavak te iznadprosječne topline, ali sjetimo se što je bilo u rujnu. Počelo je jako toplo pa je jako zahladilo. Sredinom rujna imali smo najvišu dnevnu temperaturu zraka. Dakle, tijekom dana je bilo hladno. Nemojmo se začuditi ako se ti ekstremi nastave i u ovoj zimi koja slijedi. Dakle, pratimo vremenske prognoze, pogotovo upozorenja na opasne vremenske pojave.

Preporučam Državni hidrometeorološki zavod. Stručnjaci s iskustvom školovani s diplomom PMF- a su najkompetentniji i trebali bi biti jedan jedini glas koji daje upozorenja na opasne vremenske pojave vremenske prognoze. Danas kada izvučemo četiri mobitela na stol može se dogoditi da različite aplikacije pokazuju različite informacije. Dakle, imate jako puno kompjuterskih izračuna atmosfere. Meteorolozi ih proučavaju svakoga dana pripremajući prognoze za Hrvatsku radioteleviziju. Primjerice, stotinjak izračuna različitih modela atmosfere i na temelju njih iz svojeg iskustva pripremamo vremenske prognoze.