VIDEO Lokaliziran požar na brdu kod Splita, i dalje gori na Kornatima

Vatrogasci iz Splita i okolice bore se s požarom na području Žrnovnice kod Splita, na brdu Perun, do kojeg je došlo uslijed udara groma. Kako je izvijestila Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ), vatrogasci su dojavu o požaru dobili u 7.53, a na intervenciju su izašli pripadnici JVP-a Split, Podstrana, te DVD-ova Žrnovnica, Split i Solin.

Udar groma u brdo Perun kod Splita u četvrtak ujutro izazvao je požar koji je lokaliziran intervencijom 31 vatrogasca i uz pomoć jednog kanadera, izvijestili su splitski vatrogasci. "Po dojavi o požaru nešto prije osam sati na teren je odmah izašao 31 vatrogasac s 11 vozila, a uključio se i jedan kanader te je požar lokaliziran," rekli su Hini u Županijskom vatrogasnom operativnom središtu u Splitu. Vatrogasci su potom pristupili saniranju požarišta. Vatra je buknula na nepristupačnom području gdje nema kuća, niti stambenih objekata.

Na otoku Kornatu planuo je požar u četvrtak oko 8 sati, na intervenciju je poslano pet vatrogasaca DVD-a Tisno i dva fire bossa, a čeka se i dolazak kanadera, doznaje se od zapovjednika Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije Darka Dukića. Gori trava iza uvale Vrulje u kojoj se nalaze objekti, no oni, prema riječima zapovjednika Dukića, nisu ugroženi.

„Gori vanjska strana Kornata, ne znamo je li to zbog jutrošnje grmljavine ili nekog drugog razloga. To ćemo znati kasnije, sad nam je glavni cilj da ga što prije ugasimo” kazao je za Hinu Dukić. To je drugi požar na otoku Kornatu, u sklopu Nacionalnog parka Kornati, koji je planuo ovoga tjedna.

Iz Policijske uprave šibensko-kninske u srijedu su izvjestili da je uhićen i priveden muškarac osumnjičen za izazivanje požara u uvali Opat, također na otoku Kornatu, koji je planuo u noći, 5. kolovoza.