VIDEO Ukrajinci objavili kako su Rusima ukrali napredni tenk

Rat u Ukrajini donio je bezbroj informacija o raznim ratnim uspjesima jedne ili druge zaraćene strane. Neke od njih je teško provjeriti ali neki od njih su potkrijepljeni i video snimcima. Najnoviji takav dogodio se prije nekoliko dana kada su pripadnici brigade Azov ukrali napredni ruski tenk T-72B3M na kojem se vidi kako ga ukrajinski vojnici odvoze. Vidi se to i na društvenoj mreži X kojega je objavio Azov. Na istoj snimci se vidi i kako ukrajinski vojnici uništavaju više ruskih tenkova i vozila u koloni. Prema navodima Azova tom prilikom je onesposobljeni 11 vojnih vozila i tenkova te ubijeno 50-ak ruskih vojnika dok su ostali vojnici i postrojbe pobjegli ostavljajući ratnu opremu na bojištu.

Kako prenosi Business Insider na video snimci se vidi kolona vozila koja se kreće kroz polja dok ih gađaju ukrajinski dronovi i razno drugo artiljerijsko naoružanje. Sve se to navodno događalo u blizini sela Terni u istočnoj regiji Doneck.

Repelled an assault and captured a Russian tank.



Footage of a failed invaders' assault near Terny, as a result of which the Russians lost 11 pieces of equipment and the Azov fighters evacuated an enemy tank.



Intelligence spotted an armored group of Russians. It was moving… pic.twitter.com/iCpUZdPTmQ