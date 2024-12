VIDEO Učinkovita ukrajinska taktika: Uništavaju svoj grad kako bi ga spasili

Ruske trupe polako napreduju u nekoliko kritičnih sektora duž linije fronte od oko 1300 kilometara. To ruske snage košta između 1.200 i 2.000 vojnika te do 100 vozila dnevno, ali to je mala utjeha za brojčano nadjačane ukrajinske trupe i za bivše stanovnike gradova koji su postali bojišta. U jednom ključnom gradu, međutim, Ukrajinci napreduju. Kako bi oslobodili četvrti Toretska, istočnog grada s prijeratnim stanovništvom od 35.000 ljudi, ukrajinske trupe detoniraju cijele nebodere u nadi da će zatrpati ruske trupe koje su se unutra sklonile.

Prošloga tjedna pripadnici Ukrajinske nacionalne garde jurili su prema neboderu koji drže Rusi u ulici Vulytsya u središtu Toretska. Dok je topnik na vrhu oklopnog kamiona pucao svojim teškim mitraljezom, gardisti su bacili eksplozivna sredstva u rupu na bočnoj strani zgrade i zatim skočili natrag u kamion, piše Forbes.

"Idemo!", povikao je jedan od gardista, a kamion je odjurio. Nekoliko sekundi kasnije, eksplozija je raznijela prozore na nekoliko katova zgrade. To nije bio prvi put da su ukrajinske snage srušile cijele blokove Toretska kako bi ih oslobodile. Početkom listopada primijećeno je da se tamo nešto neobično događa.

Exhilarating footage of the Ukrainian SOF Omega unit approaching a building with entrenched Russian militants, rigging it with explosives and blowing it up from a safe distance. pic.twitter.com/3ACqBFrUL5