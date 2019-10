VIDEO Tulum su htjeli nastaviti na katu, no na putu ih je čekala velika prepreka

Ljudi koji popiju malo veću količinu alkohola često dobiju dodatno ohrabrenje pa se upuštaju u pothvate u koje nikada ne bi ulazili da su trijezni. Precijene se i mogućnosti a ljudi zaborave da noge i ruke 'ne slušaju' isto kao u trijeznom stanju. Ista je stvar s gravitacijom, no neki ljudi to shvate tek kada je kasno.

To je slučaj kod ovog bračnog para koji je tulum iz prizemlja kuće očito odlučio preseliti na kat. Uzeli su alkohol u ruke i počeli se penjati na stepenice. Prema snimci možemo zaključiti da je muškarac bio 'pred vratima raja' no alkohol i gravitacija su učinili svoje te je završio na početku. Brzo se oporavio i ponovno krenuo stepenicama. Za njim je pošla i žena, no doživjela je istu sudbinu kao i on. Pogledajte kako je to izgledalo.