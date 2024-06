VIDEO Tragična nesreća u Rusiji: U sudaru dva tramvaja jedna osoba poginula, stotinu ozlijeđenih

U sudaru dva tramvaja na mostu u sibirskom gradu Kemerovu u Rusiji najmanje jedna osoba je poginula, a više od 100 ih je ozlijeđeno. Sigurnosne kamere zabilježile su trenutak kada su putnici bili izbačeni na prometnu cestu iz jednog od tramvaja koji je iznenada izgubio kontrolu. Druge snimke prikazuju posljedice izravnog sudara tog tramvaja s drugim tramvajem. Hitne službe brzo su reagirale na mjestu nesreće, piše Moscow Times.

"Nažalost, jedna žrtva nesreće je preminula unatoč naporima liječnika," rekao je gradonačelnik Kemerova Dmitrij Anisimov u video poruci. Državna novinska agencija Interfax, pozivajući se na anonimne izvore iz hitnih službi, izvijestila je da je ozlijeđeno 102 ljudi. Tu brojku kasnije je potvrdio i vršitelj dužnosti guvernera Kemerovske oblasti, Ilja Seredjuk.

Seredjuk i gradonačelnik Anisimov istaknuli su kako ova nesreća naglašava potrebu za modernizacijom zastarjele tramvajske infrastrukture u gradu, pri čemu su neki tramvaji u uporabi već oko 40 godina, još od vremena sovjetskog lidera Jurija Andropova.

