VIDEO Stravična nesreća u Nepalu: Avion pao tijekom polijetanja i zapalio se, poginulo 18 putnika

U Nepalu, glavnom gradu Kathmanduu, došlo je do nesreće s domaćim avionom koji je prevozio 19 osoba. Dok je pokušavao poletjeti, avion je skliznuo s piste i srušio se. Jedini preživjeli je pilot, koji je prebačen u bolnicu u Katmanduu zbog ozljeda očiju, ali nije u opasnosti, otkrio je šef sigurnosti zračne luke Arjun Chand Thakuri.

Avion je prevozio dva člana posade i 17 tehničara u grad Pokharu zbog održavanja. Nakon nesreće avion je počeo gorjeti, a vatrogasci su se borili s požarom i gustim crnim dimom koji se uzdizao u zrak. Avion je pripadao lokalnoj aviokompaniji Saurya Airlines, koja u svojoj floti ima dva aviona Bombardier CRJ-200, stara oko 20 godina, javlja Sky News.

