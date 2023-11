VIDEO Strava na ulici u SAD-u: Majci pokušao oteti bebu iz ruku, kamere sve snimile

Stravičan trenutak pokušaja otmice snimile su nadzorne kamere u St. Louisu, gradiću u SAD-u, prošle nedjelje u jutarnjim satima. Naime, sve se dogodilo na pješačkom prijelazu usred grada, a policija je uspjela i idenfiticirati muškarca te se radilo o 19-godišnjaku. Kako je snimljeno na nadzornim kamerama, obitelj je prelazila cestu kada je pokraj njih prolazio 19-godišnjak u sivoj vesti. Prvo im je nešto dobacio, nakon čega se zaletio prema majci u plavoj vesti i pokušao joj uzeti 11-mjesečnu bebu iz ruku. U tom trenutku otac je brzo reagirao, maknuo 19-godišnjaka i počeo trčati za njime. Majka je u tom cijelom incidentu dobila manje ozljede na vratu i rukama, no dijete je u redu.

Kako prenosi Fox8live, tu nije bio kraj ludilu 19-godišnjaka. Navodno je ranije razbio bocu na glavi 42-godišnjakinje, stoji u izvješću policije, a nakon što je pokušao oteti dijete, počeo je i daviti 82-godišnjakinju na koju je naletio te joj slomio obje ruke.

JUST IN: St Louis teenager attempts to STEAL BABY FROM WOMAN’S ARMS in broad daylight while walking with male companion..



CAN THE DANGERS CREATED BY WEAK ON CRIME PROGRESSIVE POLICIES BE UNDONE? pic.twitter.com/0ZRjH7YDnp