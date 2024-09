VIDEO Rusi u sekundi ostali bez aviona vrijednog 50 milijuna dolara. Pogledajte kako Ukrajinci ruše Su-30

U operaciji izvedenoj 11. rujna iznad Crnog mora ukrajinske snage uspješno su oborile ruski borbeni avion Su-30SM, objavila je ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) dan kasnije, 12. rujna. Prema izvješću, Su-30SM, procijenjen na oko 50 milijuna dolara, uništen je pomoću prijenosnog sustava protuzračne obrane.

Avion koji je srušen u more pripadao je 43. zasebnoj pukovniji mornaričkog zrakoplovstva ruskih oružanih snaga, koja je smještena na aerodromu grada Sake na okupiranom Krimu. Gubitak ovog aviona označava novu razinu eskalacije sukoba u Crnom moru, posebno nakon što je Rusija nedavno pojačala svoje operacije u tom području.

BREAKING: Ukrainian Forces Shoot Down Russian SU-30 Over Black Sea



The GUR has released a video showing what they claim is the downing of a Russian Su-30 aircraft over the Black Sea, stating it was shot down "during an operation in the water area." Russian military sources have… pic.twitter.com/zi5HvS8SL2