VIDEO Rusi se pripremaju za vojnu paradu: Tenkovi, raketni bacači, oklopna vozila protutnjali središtem Moskve

Tenkovi, raketni bacači i oklopna vozila protutnjali su središtem Moskve kada je ruska vojska održala još jednu generalnu probu za veliku paradu na Dan pobjede 9. svibnja. Brojni građani okupili su se na ulicama, a neki su se fotografirali i mahali vojnicima smještenim na tenkovima.

Kremlj je u srijedu odbacio nagađanja da je ruski predsjednik Vladimir Putin planirao objaviti rat Ukrajini i opću mobilizaciju 9. svibnja, na dan kada Rusija slavi pobjedu Sovjetskog Saveza u Drugom svjetskom ratu.

There’s another rehearsal for the Victory Day military parade in Moscow today. Tanks, missile carriers and other armoured vehicles are thundering through the city centre. pic.twitter.com/NEhT0NSvWR