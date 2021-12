VIDEO U Kini javno sramotili kršitelje mjera: Morali nositi plakate sa svojom slikom i imenom

Barem četiri osobe za koje se sumnja da su prekršile stroge kineske mjere protiv koronavirusa javno su osramoćene u gradu na jugu zemlje. Državni mediji izvijestili su u srijedu da su vlasti prijestupnike u bijelim zaštitnim odijelima provele ispred gomile ljudi u gradu Jingxi u autonomnoj regiji Guangxi.

Osobe su optužene da su pomagale ilegalnim migrantima da prijeđu granicu iz susjednog Vijetnama. Od početka pandemije, kineske nacionalne granice zatvorene su zbog strahova od uvoza slučajeva koronavirusa.

“For breaking lockdown rules, the punishment for these men was the shame of being led through the streets of China wearing placards bearing their names and faces” pic.twitter.com/qeMARwVaxh