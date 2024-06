VIDEO Pojavila se snimka trenutka sudara vlakova: Čuje se zastrašujuć udarac

Strašna tragedija dogodila se u Češkoj gdje se brzi vlak za Košice s oko 200 putnika sudario s teretnim vlakom na novom stajalištu. Poginule su četiri osobe, a 26 ih je ozlijeđeno. Sada se pojavila snimka trenutka sudara. Na snimci se čuje glasan udarac, a potom škripanje željeza po tračnicama.

- Sudar dvaju vlakova u Pardubicama velika je nesreća. Svi mislimo na žrtve i stradale. Iskrena sućut svim ožalošćenima - objavio je na mreži X češki premijer Petr Fiala. Sudeći prema snimkama i fotografijama s mjesta nesreće, vlakovi su se sudarili frontalno, a jedan je vagon putničkog vlaka iskočio iz tračnica.

