VIDEO Pogledajte trenutak urušavanja mosta u SAD-u: Automobili su propali u rijeku

Nevjerojatan incident dogodio se u američkom gradu Baltimoreu u saveznoj državi Maryland na istoku SAD-a gdje se kontejnerski brod zabio u most, nakon čega se srušio u rijeku. Riječ je o mostu iznad rijeke Patapsco dugačkom više od 3 kilometra, a nakon udara cijeli se, kao kula od karata, srušio u rijeku. Do urušavanja je došlo oko 1.30 ujutro kada je služba 911 dobila poziv o incidentu na području mosta Francis Scott Key.

What happens when your government spends all its public money on war & Big Pharma instead of infrastructure: Ship collides with Francis Scott Key Bridge in Baltimore, causing it to collapse pic.twitter.com/kZiadhZvPJ