VIDEO Stravični trenuci: Brod udario u most i srušio ga u rijeku!

Glavni most u Baltimoreu, u američkoj saveznoj državi Maryland, srušio se u rijeku nakon što je u njega udario kontejnerski brod, javlja BBC. Glasnogovornik gradske vatrogasne službe Baltimorea kaže da se most srušio u rijeku Patapsco nakon što ga je udarilo plovilo u ranim jutarnjim satima. Do urušavanja je došlo oko 1.30 ujutro kada je služba 911 dobila poziv o incidentu na području mosta Francis Scott Key. Šef Kevin Cartwright, direktor komunikacija gradske vatrogasne službe Baltimorea, potvrdio je da je most udarilo "veliko plovilo" zbog čega se srušio u rijeku Patapsco. Rekao je i da je u rijeku upalo "sedam osoba i nekoliko vozila". Sada je u tijeku operacija spašavanja s više agencija koju vode vatrogasci, surađujući s Obalnom stražom SAD-a i drugim agencijama Marylanda. Kao što se vidi na snimci trenutka urušavanja mosta, brod je udario u noseći stup i na taj način ga srušio.

