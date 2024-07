VIDEO Pogledajte sukob taksista i turista u Splitu: 'Get off me! Help me! What's wrong with you?'

Na parkiralištu Zračne luke Split jučer u oko 20:50 muškarac je na naročito drzak i nepristojan način narušavao javni red i mir, priopćila je policija. "Utvrđeno je da se radi o 41-godišnjaku, koji će biti prekršajno sankcioniran zbog sumnje da je počinio prekršaj iz čl. 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda", objavili su iz policije.

Dalmatinski portal piše da se radi o taksistu. Taj je portal, naime, objavio snimku na kojoj se vidi kako taksist hvata stranku koja je pokušala pobjeći s kuferom. Muškarac je bio znatno fizički slabiji i cijelo vrijeme je zazivao u pomoć, a tu je bila i njegova još sitnija partnerica. "Get off me! Help me! What's wrong with you?" govorio je stranac.

Taksist je za Dalmatinski Portal iznio svoju stranu priče. "Evo što se dogodilo. Dakle, u pitanju je bio prijevoz iz Splita do zračne luke za par. Zaključio sam po govoru da su iz Velike Britanije. Sve je bilo u redu do dolaska u zračnu luku. Račun je bio 40 eura, i to je plaćeno, no kada sam otvorio vrata, vidio sam da su prolili dvije litre soka od naranče po sjedalu.

Gospođa je sjela na ambalažu i sok je iscurio. Kazao sam im da je to dodatni trošak i da treba platiti kemijsko čišćenje. To dođe oko 80, 100 eura. Ponudio sam da pozovem servis koji se bavi s time te da oni kažu cijenu čišćenja i da to odmah riješimo.

On je poludio. Bio je vrlo agresivan. Sumnjam i da je bio alkoholiziran. Psovao mi je majku i dva puta krenuo šakom na mene. Rekao sam mu da prekine s takvim ponašanjem jer ću se morati braniti. Pokušali su pobjeći s prtljagom, ja sam ga jednostavno htio zadržati do dolaska policije. Vidjeli ste da ja čovjeka ne udaram, nego pokušavam riješiti problem u koji sam upao ne svojom krivnjom.

Na kraju su otišli, policija im je dozvolila da bez problema odlete. Mene su prijavili za remećenje reda i mira i izdali mi prekršajni nalog od 300 eura. Ništa nisu prihvatili ovo što sam im govorio oko toga što je dovelo do ove situacije. I sad na kraju, na naplaćenu vožnju od 40 eura, morao sam platiti 10 eura parkinga, moram očistiti auto, što će koštati još jedno 80, 100 eura, a sada je tu i kazna za prekršaj. Ovo je bila vjerojatno najskuplja vožnja koju sam imao", kazao je taksist.

