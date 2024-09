VIDEO Počeo 'ples zmajeva' u Ukrajini: Rusi odgovorili na dronove 'Dracarys' svojim smrtonosnim verzijama

Nije trebalo dugo pričekati ruski odgovor na tzv. 'zmajeve dronove' koje su Ukrajinci počeli lansirati na bojnom polju. Samo tjedan dana nakon što je na društvenim mrežama isplivala snimka Ukrajine kako koristi prilagođene bespilotne letjelice iznad ruskih trupa, Rusija je počela lansirati svoje oružje koje također izbacuje 'termite' iznad ukrajinskih trupa.

Prema pisanju The War Zonea, termit je inače kombinacija oksidiranog željeza i aluminija koji gori na otprilike 2.500°C. Rusi tim dronovima navodno puštaju termite koji uništava neprijatelja koji se nalazi u drvoredima i lišću. Oni koji pak i ne poginu u napadu, mogu umrijeti od zagušenog kisika i opeklina, iako nisu bili u izravnom kontaktu s termitom.

A week later, Russia started using its “dragon drones”, armed with thermite, against Ukrainian positions. pic.twitter.com/opDNRwTI5M