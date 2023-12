VIDEO Panika na poznatom praškom mostu: Čuje se pucnjava, uplašeni ljudi se spašavaju

Ima mrtvih i ranjenih u pucnjavi na sveučilištu u Pragu, potvrdila je češka policija u četvrtak poslijepodne. Broj žrtava se ne zna, a napadač je također navodno ubijen. Još se ne zna tko je on i koji je motiv suludog čina. Cijela zgrada trenutno je evakuirana. Za vrijeme pucnjave o kojoj pišu svi svjetski mediji, dio studenata u strahu se navodno zabarikadirao u učionice.

Pucnjava je preplašila mnoge prolaznike koji su se u to vrijeme našli u blizini Sveučilišta. U snimci koja se pojavila na X-u vidi se grupa ljudi koja prestrašeno trči Karlovim mostom. U jednom trenutku čuje se i pucnjava.

⚡️ The shooting took place on the territory of Charles University in the center of #Prague#Czech Police say people have been killed and injured people. The exact number of victims and injured has not been specified.



Reports suggest the incident occurred at Charles University… pic.twitter.com/q0stT7hm5C